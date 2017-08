Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

Gabriel mahnt im Konflikt um Nordkoreas Atomwaffenprogramm zur Zurückhaltung

Im Konflikt um das Atomwaffenprogramm Nordkoreas hat Bundesaußenminister Sigmar Gabriel (SPD) alle Beteiligten zur Zurückhaltung aufgerufen. "Wir verfolgen die rhetorische Eskalation um die koreanische Halbinsel mit größter Sorge", sagte Außenamtssprecher Martin Schäfer am Mittwoch in Berlin. "Weiteres Säbelrasseln wird uns hier sicher nicht weiterhelfen." Der militärische Weg könne keine Lösung sein. Alle Beteiligten seien deshalb "zur Mäßigung" aufgerufen.

Anti-Terror-Staatsanwaltschaft übernimmt Ermittlungen zu Autoattacke nahe Paris

Die Anti-Terror-Abteilung der Pariser Staatsanwaltschaft hat die Ermittlungen zu der Autoattacke auf eine Soldatenpatrouille nahe der französischen Hauptstadt übernommen. Ermittelt werde unter anderem wegen terroristisch motivierter Mordversuche, teilte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mit. Ein Unbekannter hatte am Mittwochmorgen im Pariser Vorort Levallois-Perret mit einem Auto patrouillierende Soldaten gerammt. Sechs Soldaten wurden verletzt. Der Fahrer konnte fliehen, nach ihm wurde gefahndet.

Commerzbank: Deutsche Autobauer können Krise verkraften

Die deutschen Autobauer können die durch manipulierte Abgasmessungen und mutmaßliche Kartellbildung ausgelöste Krise nach Einschätzung der Commerzbank bewältigen. Das ist auch gut so, denn die Herstellung von "Kraftwagen und Kraftwagenteilen", wie es in der amtlichen Statistik heißt, ist nicht nur für Deutschland, sondern auch für einige osteuropäische Länder ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. "Daimler, Volkswagen und BMW verfügen über ausreichende Liquidität im Konzern. Die Kosten der Rückrufe und auch einer möglichen Kartellstrafe sind daher zu verkraften", schreiben die Volkswirte Bernd Weidensteiner und Marco Wagner in einer Studie.

EZB teilt bei Dollar-Tender 35 Mio US-Dollar zu

Die Europäische Zentralbank (EZB) hat bei ihrem Dollar-Tender mit einer Laufzeit von sieben Tagen 35 Millionen US-Dollar an eine Bank zugeteilt. Das Ergebnis entsprach damit exakt jenem in der Vorwoche. Der Tender hat auch erneut einen Festzinssatz von 1,66 Prozent. Das Programm war während der Finanzkrise eingerichtet worden, um Engpässe der Banken bei der Dollar-Liquidität zu vermeiden.

Gewaltsame Auseinandersetzungen in Oppositionshochburg in Kenia

Nach den Wahlen in Kenia ist es am Mittwoch in einer Oppositionshochburg zu gewaltsamen Auseinandersetzungen gekommen. Wie AFP-Reporter berichteten, setzte die Polizei in der Stadt Kisumu im Westen des Landes Tränengas gegen hunderte Demonstranten ein. Im Stadtbezirk Kondele brannten Barrikaden - das Viertel war bereits 2007 nach einem umstrittenen Wahlausgang ein Brennpunkt der gewaltsamen Proteste. Damals wurden bei mehrwöchigen Unruhen landesweit mehr als 1.100 Menschen getötet.

Außenminister Gabriel zu Besuch in Uganda eingetroffen

Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) ist zu einem Besuch in Uganda eingetroffen. Er landete am Mittwoch am Flughafen von Entebbe, wie das Auswärtige Amt im Onlinedienst Twitter mitteilte. Von dort aus will Gabriel in ein Aufnahmelager für Flüchtlinge aus dem Südsudan im Norden Ugandas weiterreisen. Das Rhino Camp ist momentan das Zuhause von mehr als 50.000 Geflüchteten. Gabriel will dort Helfer und Flüchtlinge treffen, um sich aus erster Hand ein Bild von der Situation zu machen.

Deutscher Städtetag fordert "Lösung für Altschulden der Kommunen"

Der Deutsche Städtetag hat angesichts der Warnungen von Wissenschaftlern vor einem wachsenden Gefälle zwischen armen und reichen Gemeinden eine "Lösung für die Altschulden der Kommunen" gefordert. Die entsprechenden Zahlen im aktuellen Kommunalen Finanzreport der Bertelsmann-Stiftung seien Beleg dafür, "dass finanzschwache Kommunen ihre Kassenlage aus eigener Kraft kaum verbessern können", erklärte der Hauptgeschäftsführer des Städtetags, Helmut Dedy, am Mittwoch in Berlin.

Mecklenburg-Vorpommern will zwei mutmaßliche islamistische Gefährder abschieben

Zwei der drei mutmaßlichen islamistischen Gefährder aus dem Raum Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern sollen abgeschoben werden. Wie das Innenministerium in Schwerin am Mittwoch mitteilte, wurde eine entsprechende Anordnung gegen die 26-jährigen Brüder aus Bosnien erlassen. Spezialeinheiten hätten sie Dienstagabend in Gewahrsam genommen, beim zuständigen Amtsgericht Güstrow sei anschließend ein Antrag auf sogenannte Sicherungshaft für sie gestellt worden.

USA

MBA Market Index Woche per 4. Aug +3,0% auf 418,7 (Vorwoche: 406,6)

MBA Purchase Index Woche per 4. Aug +0,8% auf 237,3 (Vorwoche: 235,4)

MBA Refinance Index Woche per 4. Aug +5,3% auf 1.433,2 (Vorwoche: 1.361,0)

