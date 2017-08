In Zeiten von IoT, Automation und Vernetzung kommen viele Firmen zum ersten Mal an den Punkt, an dem saubere Systemtests kritisch für die Überlebensfähigkeit sind. Ein Gesamtsystem, das aus verschiedenen Steuerkomponenten, Sensoren, Aktuatoren und mechanischen Bauteilen besteht, ist zwar komplexer zu testen als ein einzelnes Steuergerät. Doch gerade in diesem Fall sind automatisierbare und reproduzierbare Systemtests eine große Erleichterung. Mit dem kompakten und wirtschaftlichen Fahrstuhl-Demonstrator stellt Razorcat einen Weg vor, um bestehende Testlücken zu schließen und dadurch die Qualität, Zuverlässigkeit und langfristige Rentabilität eines Produkts sicherzustellen.

Der Fahrstuhl-Demonstrator setzt sich aus den drei Komponenten Miniatur-Fahrstuhl, Steuergerät und Testsystem zusammen. Der Fahrstuhlaufbau ist rund einen Meter hoch und besitzt drei Etagen mit jeweils einem Etagentaster und einem Sensor zur Positionserfassung der Kabine. Die Kabine selbst hat bewegliche Türen und eine Beleuchtung. Der Gleichstrom-Getriebemotor des Aufzugs verfügt über einen Temperatursensor und einen Drehsensor. Alle Sensorwerte und Steuersignale für diesen Aufbau werden den anderen Komponenten über einen Stecker zur Verfügung gestellt.

Das Steuergerät des Fahrstuhls basiert auf einem Arduino Due. Es besitzt ebenfalls einen Stecker, über den es mit dem Fahrstuhl verbunden werden kann. Auf dem Steuergerät läuft die Steuersoftware für den Fahrstuhl, die in C geschrieben wurde. Die Software steuert die Fahrstuhlkabine entsprechend der gedrückten Taster ...

