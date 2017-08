Die Bundesstaatsanwaltschaft stellt das Verfahren gegen den

prominenten Private Equity-Manager ein



New York (ots/PRNewswire) - Die Bundesstaatsanwaltschaft von New

York hat sämtliche strafrechtlichen Vorwürfe gegen den prominenten

Private Equity-Manager Benjamin Wey zurückgezogen, der 2015 wegen

angeblichen Wertpapierbetrugs und damit verbundenen Delikten

angeklagt wurde. Das entsprechende Verfahren war für Oktober 2017

geplant.



Die selten vorkommende freiwillige Einstellung des Verfahrens

durch die US-Staatsanwaltschaft des südlichen Distrikts von New York

folgt auf das Urteil der US-Bezirksrichterin Alison Nathan vom 13.

Juni, in dem sie alle, während einer Durchsuchung des Heims von Hr.

Wey im Januar 2012 sichergestellten Beweise für nicht zulässig

erklärte. Hr. Weys Verteidigerteam von Haynes and Boone

argumentierte, dass die Durchsuchungsbefehle der Regierung

verfassungswidrig formuliert waren und dass die FBI-Agenten die

Durchsuchung willkürlich vornahmen, da sie praktisch jedes einzelne

Stück Papier und alle elektronischen Geräte im Haus von Hr. Wey

beschlagnahmten. Richterin Nathan urteilte, dass die Durchsuchung der

Regierung die Rechte von Hr. Wey gegen unzumutbare Durchsuchungen und

Beschlagnahmungen gemäß dem Fourth Amendment (vierte

Verfassungsnovelle) verletzte. In ihrer 92-seitigen Urteilsbegründung

erklärte die Richterin, dass die Agenten des FBI eine "weitreichende

physische und elektronische Durchsuchung vornahmen, die jeglicher

erkennbarer Parameter über die unangemessen breite Formulierung der

Durchsuchungsbefehle selbst hinaus entbehrte."



"Die Regierung hat angesichts der von Richterin Nathan

beschriebenen nennenswerten Verletzungen der Verfassung mit der

Einstellung des Verfahrens die richtige Entscheidung getroffen",

erklärte David Siegal, Partner bei Haynes and Boone Partner und

Rechtsberater von Hr. Wey "Dieser Fall sollte als eindringliche

Erinnerung in den kommenden Jahren dienen, dass sich die Regierung

bei Durchsuchungen an die grundlegenden Schutzmechanismen unserer

Privatsphäre und Freiheiten zu halten hat."



Benjamin Wey, CEO der New York Global Group, hat unbeirrt seine

Unschuld beteuert. "Ich wurde von Anfang an zu Unrecht angeklagt",

sagte er, "aber ich habe immer an das amerikanische Rechtssystem

geglaubt und bin froh, dass der Gerechtigkeit Genüge getan wurde.

Meine Familie und ich sind David Siegal und unserem herausragenden

Team von Haynes and Boone, mit seinen außerordentlichen Fähigkeiten

und für seinen enormen, unermüdlichen Einsatz für uns äußerst

dankbar. Der Fall der Regierung baute auf erfundenen Behauptungen und

Falschaussagen auf, welche die Bundesbehörden eklatant in die Irre

führten. Diese Tortur hat unsere Mitarbeitenden und unsere Familien

am Boden zerstört, unsere Leben irreparabel geschädigt und unser

erfolgreiches Unternehmen zur Schließung gezwungen. Wir sind dankbar,

dass dieses Urteil meinen Namen reinwäscht und ich hoffe, dass es

andere unschuldige Bürger vor den von uns erlittenen Eingriffen

schützen wird."



Das FBI führte im Januar 2012 Durchsuchungen im Heim und Büro von

Hr. Wey durch und beschlagnahmte wahllos ein breites Spektrum an

Dokumenten und elektronischem Material, einschließlich medizinischer

Aufzeichnungen, Röntgenbilder, PSAT Ergebnisberichte,

Landschaftsfotos und Universitätsdiplome. Die Regierung erhob erst im

September 2015 Anklage.



Die Rechtsberater von Hr. Wey bei Haynes and Boone brachten 2016

einen Antrag auf Unterdrückung der Beweise mit der Begründung ein,

dass die Regierung eine rechtswidrige "Fishing Expedition"

[unbotmäßige Ausforschung] mithilfe von übermäßig weitreichenden

Untersuchungsbefehlen durchgeführt habe, um sämtliche Informationen

über ihn zu beschlagnahmen.



Die Regierung argumentierte, dass selbst wenn die

Durchsuchungsbefehle unrechtmäßig gewesen sein mögen, die staatlichen

Behörden "in gutem Glauben" gehandelt hätten und sich daher auf das

beschlagnahmte Beweismaterial stützen dürften. Gerichte haben zwar

bereits "guten Glauben" in Zusammenhang mit rechtlichen

Einschränkungen bei der Verwendung von rechtswidrig beschlagnahmtem

Beweismaterial anerkannt, aber Richterin Nathan urteilte: "Die

Agenten - bei denen man davon ausgehen muss, dass sie ausreichendes

Wissen darüber haben, was das Gesetz verbietet - scheinen bestens

bekannte Prinzipien der Verfassung missachtet zu haben, die als

Schutz gegen die Vollstreckung allgemeiner Durchsuchungsbefehle

dienen. . . . Dies spiegelt zumindest grobe Fahrlässigkeit oder

Rücksichtslosigkeit in Zusammenhang mit Vergehen gegen das Fourth

Amendment wider." Aus diesem Grund urteilte das Gericht, dass der

Grundsatz des "guten Glaubens" in diesem Fall nicht zutrifft.



