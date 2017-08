Facebook baut sein Löschteam aus und will in Essen ein zweites Löschzentrum mit 500 Mitarbeiter eröffnen. Vor kurzem wurden Internet-Plattformen in Deutschland dazu verpflichtet Hasskommentare schneller zu löschen.

Facebook baut die Zahl seiner Mitarbeiter in Deutschland, die strafbare oder beleidigende Einträge entfernen, demnächst stark aus. Im Herbst werde in Essen ein zweites Löschzentrum mit 500 Mitarbeitern eingerichtet, teilte das weltgrößte Online-Netzwerk ...

