Der niederländische Finanzdienstleister ABN Amro Group (ISIN: NL0011540547) wird eine Zwischendividende in Höhe von 0,65 Euro an seine Aktionäre ausschütten, wie am Mittwoch mitgeteilt wurde. Dies ist eine Anhebung um 25 Cent im Vergleich zum Vorjahr (0,40 Euro). ABN Amro zahlt seine Dividende auf halbjährlicher Basis aus. Die Dividende für das Gesamtjahr 2016 betrug 0,84 Euro. Auf Basis des aktuellen ...

