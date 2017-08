Baden-Baden (ots) -



Fünf Monate nach ihrem erfolgreichen Einstieg ins Pauschalreise-Geschäft startet Europas Airline Nummer eins auf dem deutschen Reisemarkt eine der größten Mallorca-Verkaufsaktionen: 20.000 Arrangements mit Preisen von unter 50 Euro pro Urlaubstag lassen sich bis in den September hinein bei Ryanair Holidays (http://holidays.ryanair.com) buchen - ab zehn deutschen Flughäfen.



Neben dem Flug nach Palma und zurück immer enthalten: Drei, fünf oder sieben Übernachtungen in guten Apartment-Anlagen oder Hotels mit hohen Weiterempfehlungswerten von Holidaycheck - sowie die Transfers. In den zehn günstigsten Anlagen, allesamt Häuser mit drei Sternen, kommen dreitägige Ferien sogar auf weniger als 45 Euro pro Tag.



Die Preise bleiben konkurrenzlos bis in den Herbst hinein. Besonders spart, wer seinen Kurztrip ohne Gepäck bucht. Oder langfristig plant: Sieben Nächte plus Flugreise und Transfers kommen in einem exzellenten Vier-Sterne-Haus im kommenden Frühjahr gerade auf 333 Euro.



Die im März gestarteten Ferienprogramme - Ryanair nimmt als Europas pünktlichste Airline nimmt mit ihren über 400 Jets täglich Kurs auf mehr als 200 Flughäfen in 34 Ländern - sind bei Urlaubern gut angekommen: Insgesamt rechnet die irische Fluggesellschaft bereits im ersten Jahr mit rund 100.000 Pauschalurlaubern. Ryanair Holidays ist mittlerweile in fünf Ländern aktiv: neben Deutschland auch in Großbritannien, Irland, Italien und Spanien.



Über Ryanair Holidays. Ryanair Holidays (http://holidays.ryanair.com) ist das Urlaubsportal der beliebtesten Low Cost Airline Europas, die täglich über 1800 Strecken in 34 Ländern bedient und dabei über 200 verschiedene Flughäfen anfliegt. Produktion, Marketing, Betrieb und Call Center obliegen der in Basel ansässigen World2Meet Holidays, die mit einer Lizenz von HLX Touristik und damit der innovativen Buchungstechnologie von Peakwork arbeitet.



