Eine stylische Dash Cam die angenehm auffällt. VAVA präsentiert sich erstmals auf der IFA 2017 in Halle 11.1 Stand 167. Ausgestattet mit 1080P HD Aufnahmefunktion, einer Überwachung des geparkten Autos und einer komfortablen App-Steuerung Für die Gestaltung konnte VAVA die renommierten Y-Studios verpflichten.



San Francisco und Hamburg, Deutschland (ots/PRNewswire) - Der Markt der Dash Cams ist weltweit im Aufwind. Ursprünglich zur Unfallbeweisaufnahme und Überwachung des abgestellten Autos eingesetzt, hat VAVA die Dash Cam neu gedacht. Gehüllt in ein elegantes und funktionales Gehäuse. Drehbar um 360 Grad, ausgestattet mit einem GPS-Sensor und steuerbar via eigener App sorgt die VAVA Dash Cam für ein Social Media Erlebnis innerhalb und außerhalb des Autos. Bilder und Videos können in Echtzeit auf dem Smartphone angeschaut oder auf Wunsch direkt mit der Welt geteilt werden.



Die VAVA Dash Cam Features



Clear 1080P HD Wide Angle



Bestückt mit dem SONY IMX291 Bildsensor und einer 7-linsigen Optik kann die Dash Cam sowohl bei Tageslicht als auch bei Dunkelheit detailreiche Videos oder Fotos aufnehmen. Nummernschilder sind lesbar. Der Betrachtungswinkel liegt bei 140 Grad. Gespeichert wird auf einer mitgelieferten SD-Karte, welche im Kameragehäuse integriert wird.



Smart Sensing Technologie



Bestückt mit einem G-Sensor und einem GPS Empfänger lösen Erschütterungen oder Kollisionen eine automatische Videoaufzeichnung aus. Ereignisse 5 Sekunden vor dem Aufprall werden miterfasst. Durch einen verbauten Zusatzkondensator wird die Kamera auch ohne Verbindung zum Bordnetz für 10 Sekunden nach Trennung weiter aufzeichnen können.



30 Tage Überwachungsfunktion



Verbunden über die mitgelieferte 2300mAh Powerbank kann die Dash Cam bis zu 30 Tage im Standby verharren. Melden die Sensoren ein Ereignis werden diese automatisch gespeichert.



App-Steuerung via iOS oder Android



Übertragung kabellos in Echtzeit oder Speicherung über die App. Bilder und Videos können direkt geteilt werden.



GPS-live Tracking mit der App möglich. Auf Wunsch werden Reiserouten gespeichert.



Instant Snapshot



Mit einer externen Fernbedienung können Fotos oder Videos bis zu 20 Sekunden aufgenommen werden, ohne zum Beispiel die Hände vom Lenkrad zu nehmen



360 Grad All Around View



Die Kamera ist um 360 Grad drehbar. So kann vor und neben dem Fahrzeug überwacht werden. Oder auch das Geschehen der Kinder auf der Rücksitzbank.



Das Unternehmen VAVA



Das Unternehmen wurde 2015 gegründet um sinnvolle Entwicklungen im modernen Lifestyle zu integrieren.



Spezialisiert ist VAVA auf im wahrsten Sinne des Wortes ausgezeichnete Bluetooth-Lautsprecher und TruWireless Kopfhörer. Für die Gestaltung konnten die Y-Studios (www.ystudios.com) gewonnen werden. Der Red Dot Award 2016 in der Produkt-Kategorie Lautsprecher ist die logische Konsequenz



Der Erfolg wurde durch einen ganzheitlichen Ansatz erreicht. Ressourcenschonende Herstellungsprozesse, Top-Performance und Preis. Das Ergebnis sind Produkte, die die ganze Familie begeistern.



www.vava.com



Das Unternehmen Sunvalley Group



Sunvalley ist ein schnell wachsendes, multinationales Unternehmen mit Hauptsitz in Shenzen und Tochtergesellschaften in Hamburg, San Francisco, Tokyo, Hong Kong und Singapur. Der Gründer schuf das Unternehmen in der Absicht, Menschen hochqualitative Unterhaltungs- und Haushaltselektronikprodukte, wie Powerbanks, Schreibtischlampen, Bluetoothlautsprecher, Kopfhörer und vieles mehr, anzubieten. Heute erfreuen sich weltweit mehrere Millionen Kunden an den Produkten der Sunvalley Group mit seinen Marken RAVPower, TaoTronics, VAVA, HooToo, USpicy und Anjou.



Der Erfolg und das rapide Wachstum sind zurückzuführen auf die Motivation und die Visionen des erfahrenen Führungsteams das sich aus ehemaligen Mitarbeitern renommierter Unternehmen wie Olympus, Apple und Huawei zusammensetzt.



www.sunvalley-group.de



Zusammenfassung



Hersteller



VAVA



Produkte Dash Cam Bluetooth Lautsprecher TruWireless Lautsprecher TruWireless Kopfhörer



UVP inkl. MwSt. Dash Cam: 179,99 EUR VOOM 20: 79,99 EUR VOOM 21: 99,99 EUR VOOM 22: 169,00/299,00 EUR



Verfügbarkeit ab sofort Dash Cam: ab Sept 2017 VOOM 22: ab August 2017



Web www.vava.com www.sunvalley-group.de



