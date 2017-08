Weiterstadt (ots) -



- Querverweis: Bildmaterial wird über obs versandt und ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/bilder -



- 200 ausgewählte Filme, Workshops und Film-Poetry-Slam unter freiem Himmel - 41. Auflage des internationalen Kurzfilmfestivals findet vom 10. bis 14. August 2017 statt - SKODA ist Partner des 'Woodstock des Kurzfilms'



Wenn zwischen dem 10. und 14. August das Open-Air Filmfest Weiterstadt seine Tore öffnet, pilgern wieder tausende Kurzfilmfans in die Stadt im hessischen Ried. Bei der 41. Auflage des Filmfestivals dürfen sich die Besucher auf rund 200 ausgewählte Kurzfilme aus 40 Ländern freuen. In unmittelbarer Nachbarschaft mit seinem Deutschlandsitz angesiedelt, unterstützt SKODA die Veranstalter als Mobilitätspartner wieder mit aktuellen Fahrzeugen.



Was vor über 40 Jahren in kleinem Rahmen am Braunshardter Tännchen begann, ist heute ein Highlight für viele tausend Kurzfilmfans aus der ganzen Welt: das Open-Air Filmfest Weiterstadt. Die Veranstaltung unter freiem Himmel hat mittlerweile über die Landesgrenze hinaus einen festen Platz im Kalender vieler filmbegeisterter Menschen. Auch deutsche und internationale Regisseure kommen gerne nach Weiterstadt, um ihre neuesten Filme zu zeigen. Aus einer Vielzahl von Einreichungen haben die Veranstalter rund 200 Filme ausgewählt, die das Festivalpublikum an fünf Tagen genießen kann.



Regionale Projekte wie der Film ,Freibadsinfonie' der Darmstädterin Sinje Köhler sind ebenso im Programm vertreten wie internationale Produktionen aus 39 weiteren Ländern. Die Organisatoren des Filmfestivals Weiterstadt setzen zudem stets auf abwechslungsreiche Unterhaltung. Zahlreiche Live-Auftritte diverser Singer-Songwriter werden angeboten, dazu ein Kurzfilm-Poetry-Slam und Kinderfilme für die kleinen Festivalbesucher. Einen besonderen Platz im Programmablauf hat überdies der Super-8-Wettbewerb, bei dem das Publikum die beste Super-8-Produktion mit dem 'Weiterstädter Filmhirsch' prämiert.



Getragen wird das Filmfestival insbesondere vom Engagement zahlreicher Sponsoren und ehrenamtlicher Helfer, zu denen auch SKODA gehört. Seit vielen Jahren schon begleitet die tschechische Traditionsmarke das als 'Woodstock des Kurzfilms' bezeichnete Festival als Partner. Die Veranstalter des Festivals macht SKODA wieder mit aktuellen Modellen mobil. Vier FABIA COMBI stehen den Organisatoren zur Verfügung. Der Kleinwagen überzeugt mit großzügigem Platzangebot und hohem Komfort. Zudem punktet der FABIA COMBI mit markantem Design und vielen 'Simply Clever'-Lösungen.



Das Open-Air Filmfest Weiterstadt ist eine der vielen renommierten Veranstaltungen aus Film, Kunst und Musik, bei denen SKODA in diesem Jahr als Mobilitätspartner unterwegs ist. Dazu zählen beispielsweise die Verleihungen der ECHO Musikpreise und das Filmfest Hamburg.



OTS: Skoda Auto Deutschland GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/28249 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_28249.rss2



Pressekontakt: Christoph Völzke Social Media und Lifestyle Tel. +49 6150 133 122 E-Mail: christoph.voelzke@skoda-auto.de