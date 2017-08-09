sprite-preloader
Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 09.08.2017 Börsentäglich über 12.000 News von 559 internationalen Medien

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Passende Knock-Outs zu Ihrer Suchanfrage (Anzeige)
Erweiterte
Suche
lynx
Ad hoc-Mitteilungen

1,548 Euro		-0,005
-0,32 %
WKN: A1439Z ISIN: CA0079754028 Ticker-Symbol: ET82 
Aktie:
Branche
Biotechnologie
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
AETERNA ZENTARIS INC Chart 1 Jahr
1-Woche-Intraday-Chart
AETERNA ZENTARIS INC 1-Woche-Intraday-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
1,463
1,498
15:54
1,462
1,499
15:54
Firmen im Artikel
1-Woche-Intraday-Chart
AETERNA ZENTARIS INC
AETERNA ZENTARIS INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AETERNA ZENTARIS INC1,548-0,32 %