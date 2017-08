BERLIN (dpa-AFX) - Die privaten Krankenversicherer dringen auf neue gesetzliche Regeln für Beitragsanpassungen, um die gefürchteten sprunghaften Erhöhungen künftig zu vermeiden. Starke Beitragsschübe nach mehreren Jahren ohne Anstieg vermittelten immer wieder den Eindruck, die Private Krankenversicherung (PKV) sei besonders teuer, sagte der Vorstand des privaten Versicherers Debeka, Roland Weber, der dpa.

Nach einer neuen Untersuchung des IGES-Instituts fielen - je nach betrachtetem Zeitraum - die Beitragsanhebungen für die knapp 9 Millionen privat Versicherten im Schnitt sogar niedriger aus als für die gut 70 Millionen gesetzlich Versicherten (GKV). So ergebe sich über die vergangenen zehn Jahren (2006 bis 2015) gerechnet im Gesamtdurchschnitt in der PKV eine Steigerung von 2,2 Prozent pro Jahr, in der GKV liege diese in dieser Zeit bei 3,7 Prozent pro Jahr.

Private Krankenversicherer können ihre Beiträge nur nach sogenannten auslösenden Faktoren anheben. Das ist in der Regel dann gegeben, wenn die Leistungen in einem Tarif nachweislich um mindestens zehn Prozent höher liegen als ursprünglich kalkuliert (in einigen Tarifen fünf Prozent). Dadurch kommt es über mehrere Jahre zu keiner Anhebung der Beiträge. Irgendwann kann es dann zu einer sprunghaften Steigerung kommen, da die Veränderungen der Vorjahre mit einkalkuliert werden müssen.

Da es zum Jahreswechsel für zwei Drittel der PKV-Versicherten wieder zu einen massiven Anstieg kam, wurde die Diskussion über die gesetzliche Bürgerversicherung neu entfacht. Eine solche einheitliche Krankenversicherung könnte nach einer Studie des Instituts für Mikrodaten-Analyse (IfMDA, Kiel) eine Beitragserhöhung für heutige gesetzlich Versicherte von 1,5 Prozentpunkten zur Folge haben, wenn Ausgaben- und Einnahmenumfang von GKV und PKV beibehalten würden.

Zur Zeit liegt der Durchschnittsbeitrag in der GKV bei 15,7 Prozent. Nach den Berechnungen wären es dann 17,2 Prozent. Nach der Studie könnten die Privatversicherer zudem Altersrückstellungen von rund 210 Milliarden Euro (bis Ende 2017) einbehalten. Die Umsetzung einer ausgaben- und einnahmenneutralen Bürgerversicherung wäre damit eine umfassende Subventionierung der PKV.

Indessen stießen die Pläne Hamburgs, künftig die Mitgliedschaft von Beamten in der GKV zu fördern, bei SPD und Grünen auf positive Resonanz. Dieser Weg "ist großartig und führt in Richtung Bürgerversicherung". Erstmals bekämen Beamte in Deutschland eine echte Wahlfreiheit zwischen GKV und PKV, argumentierte SPD-Fraktionsvize Karl Lauterbach.

Nach der IGES-Studie lagen die monatlichen Beiträge (von Nicht-Beamten) 2015 in der PKV im Schnitt bei 473 Euro für Frauen und 413 Euro bei Männern. In der GKV lag die Beitragshöhe mit einem durchschnittlichen Bruttoeinkommen bei 421 Euro. Der Höchstsatz für die GKV lag bei 639 Euro. Die Studie kommt zudem zu dem Ergebnis, dass Ältere unter den langfristig Versicherten kaum höhere Prämien zahlen als Jüngere./rm/DP/tos

AXC0172 2017-08-09/14:39