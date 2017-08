München - Der neue Munich-Re-Chef Joachim Wenning bereitet den weltgrössten Rückversicherer auf eine längere Gewinnflaute und mögliche Einschnitte vor. Angesichts des Preiskampfs in der Branche und jahrelanger Niedrigzinsen müsse der Dax-Konzern seine Jahresergebnisse zunächst auf dem jetzigen Niveau stabilisieren, stellte der Manager am Mittwoch in München klar. Dann könne es ab 2019 in kleinen Schritten aufwärts gehen. Derzeit nimmt Wenning alle Geschäftsfelder unter die Lupe. Nur leistungsfähige Bereiche sollen weiter zur Gruppe gehören. Wackelkandidaten nannte Wenning nicht, betonte aber mit Blick auf das langjährige Sorgenkind des Konzerns: "Ergo liefert."

Wenning, der die Konzernführung Ende April vom langjährigen Vorstandschef Nikolaus von Bomhard übernommen hatte, sieht die Munich Re zwar nach der ersten Jahreshälfte "auf einem sehr guten Weg", 2017 wie geplant einen Gewinn von 2,0 bis 2,4 Milliarden Euro zu erreichen. Das wäre allerdings der vierte Gewinnrückgang in Folge: 2016 hatte die Munich Re 2,6 Milliarden Euro verdient, 2013 waren es noch 3,3 Milliarden.

Geschäft auf dem Prüfstand

Der neue Chef will alles auf den Prüfstand stellen und entscheiden, wo der Konzern künftig wachsen soll. Als Beispiele für einen Ausstieg nannte er den Abschied von der klassischen Lebensversicherung bei der Tochter Ergo und die bereits vollzogene Trennung von Ergo Italia. Zukunftschancen sieht der Vorstand etwa in Schwellenländern ...

