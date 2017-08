Knapp sechs Wochen nach Börsendebüt werfen wir heute einmal einen Blick auf das Wertpapier des Essenslieferserviceanbieters Derlivery Hero und versuchen einen ersten charttechnischen Eindruck einzugrenzen.

Gestartet war das Papier am 30. Juni 2017 mit einem Ausgabekurs von 26,90 Euro und konnte sich gleich am ersten Tag ein gutes Stück weit hochschrauben. Da der Ausgabepreis jedoch über den Erwartungen gelegen hat folgten nach einem weiteren Verlaufshoch kurzfristige Gewinnmitnahmen, wodurch die untere Handelsspanne des ersten Handelstages angesteuert wurde. Insgesamt können seitdem volatile Handelsbewegungen zwischen 25,26 sowie 29,80 Euro auf der Oberseite eingegrenzt werden, was für Swingtrader eine hervorragende Basis bietet. Kurz- bis mittelfristig orientierte Anleger haben hierbei aber das Nachsehen und können nur über entsprechende Derivatprodukte an eine Seitwärtsbewegung der Aktie partizipieren. ...

