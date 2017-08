Lieber Leser,

offenbar gehen die Reserven in den drei Goldminen, die Gold Fields gegenwärtig in Down Under betreibt, langsam aber sicher zur Neige. Insofern ist es nicht verwunderlich, dass der südafrikanische Konzern sich die Suche nach neuen Vorkommen einiges kosten lassen will.

Bis zu 100 Mio. US-Dollar für Explorationsarbeiten im Gesamtjahr 2017 angekündigt

Insgesamt sollen in diesem Jahr bis zu 100 Mio. US-Dollar für Explorationsarbeiten in und um die betreffenden Lagerstätten ... (Marc Nitzsche)

