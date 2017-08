In Australien zahlen Männer in einem Café für Kuchen und Getränke 18 Prozent mehr als Frauen. Grund: Sie verdienen im Mittel 18 Prozent mehr. Auch in Deutschland gibt es Gehaltsunterschiede nach Geschlecht und Region.

In einem Café der australischen Millionenstadt Melbourne werden Männer seit Kurzem extra zur Kasse gebeten: Das "Handsome Her" (in etwa: "Hübsche Sie") schlägt bei Männern 18 Prozent auf den Preis drauf. Auf einer Kreidetafel gleich am Eingang wird dies damit begründet, dass Männer in Australien immer noch mehr verdienen als Frauen. Laut einer kürzlich veröffentlichten Studie sind es 18 Prozent. "Bislang hat sich noch niemand geweigert, mehr zu bezahlen", sagt Mitgründerin Alexandra O'Brien. Das durch den freiwilligen Aufschlag zusätzlich eingenommene Geld fließt laut dem Café in Projekte zur Frauenförderung.

Ob das am Gehaltsunterschied bei Männern und Frauen etwas ändert, ist fraglich. Den gibt es nämlich nicht nur in Australien, sondern weltweit. In Deutschland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...