Wien - Das Fondshaus Janus Henderson hat zum ersten Mal Geschäftszahlen für das fusionierte Unternehmen veröffentlicht, so die Experten von "FONDS professionell".Demnach habe das Haus im zweiten Quartal einen geringeren Nettomittelabzug als zu Jahresbeginn verzeichnet. Hätten per Ende März noch sieben Milliarden Dollar abgezogen, seien es per Ende Juni nur noch eine Milliarde gewesen. Das verwaltete Vermögen des vereinigten Hauses beziffere sich auf 345 Milliarden Dollar.

