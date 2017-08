Frankfurt - Seit Dienstag sind zwei neue Exchange Traded Funds (ETFs) von ETF Securities über Xetra und Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Mit den beiden Rohstoffindex-ETFs könnten Anleger an der Wertentwicklung eines diversifizierten Portfolios von Terminkontrakten auf Rohstoffe aus unterschiedlichen Sektoren partizipieren. Der Referenzindex des ETFS All Commodities GO UCITS ETF (ISIN DE000A2DQ7P3/ WKN A2DQ7P) umfasse Komponenten aus den Sektoren Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh sowie Getreide und Agrarrohstoffe. Im ETFS Longer Dated All Commodities ex-Agriculture and Livestock GO UCITS ETF (ISIN DE000A2DQ7Q1/ WKN A2DQ7Q) seien die Komponenten aus der Vieh- und Agrarwirtschaft ausgeschlossen.

