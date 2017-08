ROUNDUP 2: Munich Re stellt sich auf Gewinnflaute ein - Sparten unter der Lupe

MÜNCHEN - Der neue Munich-Re-Chef Joachim Wenning bereitet den weltgrößten Rückversicherer auf eine längere Gewinnflaute und mögliche Einschnitte vor. Angesichts des Preiskampfs in der Branche und jahrelanger Niedrigzinsen müsse der Dax-Konzern seine Jahresergebnisse zunächst auf dem jetzigen Niveau stabilisieren, stellte der Manager am Mittwoch in München klar. Dann könne es ab 2019 in kleinen Schritten aufwärts gehen. Derzeit nimmt Wenning alle Geschäftsfelder unter die Lupe. Nur leistungsfähige Bereiche sollen weiter zur Gruppe gehören. Wackelkandidaten nannte Wenning nicht, betonte aber mit Blick auf das langjährige Sorgenkind des Konzerns: "Ergo liefert."

ROUNDUP 2: Eon profitiert von Atomsteuer und will Aktionären mehr zahlen

ESSEN - Der Energiekonzern Eon hat im zweiten Quartal deutlich an Fahrt gewonnen und seine Gewinne erhöht. Dabei halfen unter anderem eine Rückzahlung der Atomsteuer sowie die Ergebnisbeiträge von Uniper , wie das Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Die Jahresprognose wurde bestätigt. Bereits am Vortag hatte Eon außerdem angekündigt, ab dem kommenden Geschäftsjahr einen höheren Anteil des Gewinns an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Am Vormittag büßte die zuletzt stark gelaufene Aktie in einem schwächeren Gesamtmarkt 2,27 Prozent ein.

ROUNDUP 2: Brenntag dank Nordamerika mit etwas mehr Gewinn - Ausblick enttäuscht

MÜLHEIM/RUHR - Eine deutlich bessere Nachfrage in Nordamerika hat dem Chemikalienhändler Brenntag im zweiten Quartal zu etwas mehr Gewinn verholfen. In Lateinamerika blieb es für das Unternehmen allerdings schwierig. Der Überschuss stieg im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um fünf Prozent auf 106,7 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Mittwoch in Mülheim mitteilte. Die Ziele für das laufende Jahr konkretisierte Brenntag. Beim um Sondereffekte bereinigten Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) peilt das Unternehmen 2017 zwischen 820 und 850 Millionen Euro an, nach 810 Millionen Euro im Vorjahr.

ROUNDUP: Amerika-Geschäft hilft Jenoptik - Ausblick bestätigt

JENA - Der Technologie- und Rüstungskonzern Jenoptik hat im zweiten Quartal vor allem von einer guten Nachfrage in der Region Amerika profitiert. Entwicklungskosten für neue Mautkontrollanlagen, die Jenoptik bis Mitte 2018 an Toll Collect für die geplante Ausweitung der Mautpflicht für Lkws liefern soll, drückten hingegen auf das Ergebnis. Der operative Gewinn (Ebit) stieg von April bis Juni um 3,9 Prozent auf 18,2 Millionen Euro, wie das im TecDax notierte Unternehmen am Mittwoch in Jena mitteilte. Der Umsatz kletterte um 9,5 Prozent auf 184,7 Millionen Euro. Die Ziele für das Gesamtjahr bestätigte Jenoptik.

ROUNDUP: Leoni setzt auf hohen Auftragsbestand und Elektroautos

NÜRNBERG - Der Autozulieferer Leoni setzt nach einem rund laufenden ersten Halbjahr auf einen starken Auftragsbestand und auch auf das Wachstum bei Elektroautos. Derzeit bedient der Konzern 13 Autobauer mit Hochvolt-Bordnetzsystemen für Elektroautos, wie Vorstandschef Dieter Belle am Mittwoch in einer Telefonkonferenz sagte. Das sei eine komfortable Ausgangslage für den Nürnberger Kabel- und Bordnetzspezialisten.

ROUNDUP: Symrise erhöht Ertragsprognose für laufendes Jahr

HOLZMINDEN - Der Aromenhersteller Symrise hat trotz einer gedämpften Nachfrage im Duftstoffgeschäft die Ertragsprognose für das laufende Jahr erhöht. "Wir wollen weiterhin zu den am schnellsten wachsenden Unternehmen der Branche zählen und hochprofitabel wirtschaften", sagte Konzernchef Heinz-Jürgen Bertram am Mittwoch bei der Zahlenvorlage laut Mitteilung. Nach einem erfolgreichen ersten Halbjahr und einem guten Start in das dritte Quartal blicke er optimistisch auf die verbleibenden Monate.

ROUNDUP 2: Disney kündigt Streaming-Dienste an und kündigt Netflix-Partnerschaft

BURBANK - Der US-Unterhaltungsriese Disney will mit einem eigenen Onlinevideoservice im Streamingmarkt mitmischen und beendet seine Partnerschaft mit Netflix. Zunächst soll im kommenden Jahr das Programm des hauseigenen Sportsenders ESPN im Internet verfügbar sein, 2019 folgt ein Streaming-Service für Disneys Filme und Serien. Sie sollen dann - zumindest anfangs in den USA - im Internet nur dort zu sehen sein. Dafür wird Disney den Exklusiv-Deal mit dem Streaming-Dienst Netflix für den Heimatmarkt auflösen. Die Netflix-Aktie fiel im vorbörslichen Handel am Mittwoch um rund 3,8 Prozent.

ROUNDUP: Insulinhersteller Novo Nordisk kämpft gegen Preis- und Währungsdruck

BAGSVAERD - Der dänische Insulinhersteller Novo Nordisk versprüht Optimismus und hat doch gleich an mehreren Fronten zu kämpfen. Zum einen könnten die schwachen Währungen der Abnehmerländer die Umsätze im laufenden Geschäftsjahr ordentlich nach unten reißen. Zum anderen sind da die sogenannten Pharmacy Benefit Managers - große Einkaufsorganisationen, die die Arzneimittelkosten im Auftrag von US-Krankenversicherern so weit wie möglich drücken wollen.

ROUNDUP: Automobil-Konzern Volkswagen wird neuer Sponsor der UEFA

WOLFSBURG - Volkswagen wird im Fußball-Sponsoring immer mehr zum "Big Player". Nach dem Deutschen Fußball-Bund (DFB) wird der kriselnde Mutterkonzern vom Bundesligisten VfL Wolfsburg künftig auch Partner der Europäischen Fußball-Union UEFA. Im Rahmen eines Vierjahresvertrages werde VW auch die Europameisterschaft 2020 begleiten, teilte der Autobauer am Mittwoch mit. Die EM wird anlässlich des 60-jährigen Bestehens des Wettbewerbs erstmalig in 13 Ländern ausgetragen. Der Vertrag mit der UEFA gilt ab 2018.

Weitere Meldungen -Santander schlägt milliardenschweres Popular-Immobilienpaket an Blackstone los -Poker mit abenteuerlichen Einsätzen: Barça wirbt um BVB-Juwel Dembélé -ROUNDUP 2: Norma sieht sich im Aufwind - Aktie kann sich Markt nicht entziehen -Auto-Experte: Kein Befreiungsschlag für den Diesel -Voestalpine verdoppelt Gewinn im ersten Quartal -Sanofi reicht weitere Klage gegen Merck & Co wegen Lantus ein -China warnt vor Eskalation in Nordkorea-Krise - Kritik an Trump -Spekulationen über mögliche Nachfolger von Börsenchef Kengeter -BVB stellt Emre Mor frei: Vor Wechsel zu Inter Mailand -Niedersachsens CDU-Chef Althusmann gegen Verkauf von VW-Anteilen des Landes -Zahlungsabwickler Worldpay einigt sich auf Milliarden-Übernahme durch Vantiv -Umwelthilfe beantragt 110 Millionen Euro Bußgeld gegen Porsche -Koenig & Bauer mit rückläufigen Zahlen im Jubiläumsjahr -Rossmann führt schnelle Zustellung in Berlin mit Amazon ein -Lufthansa bringt im Juli mehr Passagiere an ihr Ziel -ROUNDUP: PKV dringt auf neue Regeln für Beitragsanpassung

