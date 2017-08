HAHN/MAINZ (dpa-AFX) - Der Verkauf des defizitären Flughafens Hahn von Rheinland-Pfalz an eine Tochter des chinesischen HNA-Konzerns ist unter Dach und Fach. Das Innenministerium teilte am Mittwoch in Mainz mit, bei einem Notartermin seien die noch ausstehenden Schritte zum Inkrafttreten des Vertrags vollzogen worden. Der Kaufpreis lag bei 15,1 Millionen Euro. Die EU-Kommission hatte in der vergangenen Woche grünes Licht für künftige Betriebsbeihilfen des Landes an den Käufer, die HNA Airport Group, gegeben - höchstens 25,3 Millionen Euro sind bis 2024 möglich. Rheinland-Pfalz hält 82,5 Prozent, das Land Hessen 17,5 Prozent. Der Anteil von Hessen ist bisher noch nicht verkauft./vr/DP/tos

AXC0191 2017-08-09/15:23