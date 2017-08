IRW-PRESS: Versus Systems Inc.: Versus Systems unterstützt 704GAMES als Partner bei der Einführung einer Preisvergabe während des Spiels

Versus Systems unterstützt 704GAMES als Partner bei der Einführung einer Preisvergabe während des Spiels

704Games, Hersteller von NASCAR Heat, kombiniert bevorstehende Neuveröffentlichungen mit Preisvergabe-Technologie

Vancouver, British Columbia - 9. August 2017 - Versus Systems, Inc. (CSE: VS, OTCQB: VRSSF, FRA: BMVA) hat heute bekannt gegeben, dass das Unternehmen einen Partnervertrag mit 704Games unterzeichnet hat, um in die bevorstehenden Spiele-Neuveröffentlichungen ein Preisvergabesystem während des Spiels zu integrieren.

704Games nutzt die Preisvergabe- und Promotions-Plattform von Versus Systems, um den Spielern in den bevorstehenden Spiele-Neuveröffentlichungen für mobile Geräte und Konsolen die Möglichkeit zu bieten, Preise während des Spiels und auch reale Prämien zu gewinnen. Im Frühjahr 2017 brachte 704Games NASCAR Heat Mobile auf den Markt - das erste authentische NASCAR-Rennspiel für mobile Geräte, bei dem 40 Stockcars gleichzeitig im Rennen sind. 704Games gab vor kurzem außerdem die bevorstehende Markteinführung von NASCAR Heat 2 bekannt, das auf Xbox One, Playstation 4 und PC gespielt werden kann.

Wir sind der Meinung, dass wir unsere Spiele mit diesem großartigen Ansatz noch aufregender gestalten und auch die vielen Sportsponsoren entsprechend einbinden können, erklärt Ed Martin, President von 704Games. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Versus und sind schon neugierig, in welcher Form wir den Fans unserer Spiele das neue Feature präsentieren können.

Matthew Pierce, CEO von Versus Systems, meint: Wir finden es faszinierend, in Zusammenarbeit mit 704Games den Spieler die Möglichkeit zu bieten, echte Preise ihrer bevorzugten Marken zu gewinnen, während sie ihr Lieblingsrennspiel spielen. Für uns ist es eine tolle Partnerschaft, und wir freuen uns schon darauf, das von Versus entwickelte System der Preisvergabe in alle zukünftigen Spiele von 704Games einzubauen.

Versus Systems Inc. hat eine eigene In-Game-Preise- und -Promotions-Engine entwickelt, die es den Spielern ermöglicht, sich an einem Wettbewerb zu beteiligen und reale Preise von Marken, die sie mögen, während ihres Lieblingsspiels zu gewinnen. Versus ermöglicht es Spieleentwicklern und -herausgebern, Spieler mit Preisen zu belohnen, die in deren Lieblingsspielen gewonnen werden können. Dadurch wird das Spielen um eine neue Dimension erweitert und ein noch nie dagewesenes Spielerlebnis geboten. Zu den von Versus vergebenen Preisen zählen Sportausrüstung und Sportbekleidung, Tickets, Energy Drinks und Download-Inhalte von Marken wie Tier 1, Han Cholo, Rockstar Energy Drink und anderen. Nähere Details erhalten Sie unter https://www.versussystems.com.

Das Pressedossier von Versus Systems finden Sie unter nachstehendem Link: https://spaces.hightail.com/receive/ojMVHMVobm.

Für Versus Systems kontaktieren Sie bitte Liz Pieri:

Mobil: 626-818-7580 liz@pieripr.com

Für 704Games kontaktieren Sie bitte Sean Burke:

Leiter Produktmarketing seanb@704games.com

