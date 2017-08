New York (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus S&P Global hat das Kursziel für Deutsche Post (ISIN DE0005552004/ WKN 555200) nach Zahlen von 36 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "buy" belassen.Der Trend zum Onlinehandel, der das Wachstum des Logistikkonzerns im guten zweiten Quartal angetrieben habe, sollte auch in Zukunft anhalten, schrieb Analyst Firdaus Ibrahim in einer Studie vom Mittwoch./gl/zb Datum der Analyse: 09.08.2017

