Bad Marienberg - Fast jedes fünfte Unternehmen in Deutschland ist von seiner Bank mit Negativzinsen auf Einlagen konfrontiert worden, so das ifo Institut in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mittlere und große Unternehmen waren deutlich häufiger betroffen als kleine Unternehmen.

Den vollständigen Artikel lesen ...