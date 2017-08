Dow Jones hat von presse1.de eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Mit rekordverdächtigen Umsatzzahlen und erweitertem Top-Management bringtsich BlueJeans in Position für den boomenden Cloud-Video-MarktDer neue CEO Quentin Gallivan wird für eine steilere Wachstumskurve sorgenund Krish Ramakrishnan fokussiert sich als Executive Chairman auf dieStrategie und Innovation(press1) - München, 09. August 2017 - BlueJeans Network [1], der Erfindervon Videoanwendungen in der Cloud, meldet zwei Neubesetzungen im Top-Management: Quentin Gallivan stößt als CEO zum Unternehmen, währendBlueJeans-Gründer Krish Ramakrishnan ab sofort als Executive Chairman fürStrategie und Innovation zuständig ist. Mit dem schlagkräftigen Team auseinem weltweit anerkannten Experten für dynamische Hightech-Unternehmenund einem Vordenker moderner Videotechnologie stellt BlueJeans alleZeichen auf stürmisches Wachstum. Als viermaliger CEO und sachkundigerProfi, der zahlreiche Anbieter von Enterprise-Plattformen und Cloud-Lösungen zum Erfolg geführt hat, übernimmt Quentin Gallivan künftigoperative Aufgaben. Krish Ramakrishnan wird sich auf neue Absatzchancen inBranchen wie dem Gesundheitswesen, der Finanzwelt und derUnterhaltungsindustrie konzentrieren."BlueJeans steht an der Spitze einer Transformation, die in dieserIntensität nur alle paar Jahrzehnte auftritt. Seine exzellente Cloud-Videoplattform revolutioniert die Art und Weise, wie Unternehmenkollaborieren, Konferenzen durchführen und Anwendungen bereitstellen", istQuentin Gallivan überzeugt. "Krish Ramakrishnan und sein Team habenÜberragendes geleistet, um diesen faszinierenden Technologiezweig zubegründen, und dabei ein großartiges Unternehmen mit einem beeindruckendenweltweiten Kundenstamm geschaffen. Ich freue mich sehr darauf, gemeinsammit ihnen BlueJeans in die nächste Phase von Expansion und Wachstum zuführen, Seite an Seite mit Krish Ramakrishnan, der die Innovation undstrategische Marktentwicklung des Unternehmens vorantreiben wird."Erfolg ohne Fehl und TadelIn 25 Jahren Berufserfahrung erwarb sich Quentin Gallivan einen makellosenTrack Record für strategische Expansion, operative Exzellenz undüberzeugende Performance für Kunden und Anteilseigner. So entwickelte erbereits in den Anfängen seiner Managementtätigkeit den 20 Mio. USDschweren Mid-Market-Anbieter für Cloud-Sicherheit Verisign zum globalenPowerhouse für Cloud-Infrastruktur, das den Global 2000unternehmenskritische Sicherheits- und Infrastrukturlösungen bereitstelltund mit einem Marktwert von 1,5 Mrd. USD gehandelt wird. Unter GallivansFederführung wurde auch der Börsengang von Verisign zum durchschlagendenErfolg.In seiner Zeit beim Cloud-Sicherheitsanbieter Postini war Gallivanmaßgeblich dafür verantwortlich, dass das Unternehmen auf über 35.000Kunden und mehr als 10 Millionen Nutzer in 25 Ländern anwuchs, bevor esvon Google übernommen wurde. Als CEO von Pentaho steigerte Gallivan denUmsatz um 600 Prozent und transformierte das Unternehmen vom Open-Source-BI-Anbieter für den KMU-Sektor zum marktführenden Spezialisten für die Big-Data-Analyse. Mit dieser Erfolgsgeschichte legte er den Grundstein für dieÜbernahme von Pentaho durch Hitachi im Jahr 2015."Schon bei unserem ersten Treffen war mir klar, dass Quentin Gallivan derrichtige Mann für BlueJeans ist. Er hat jedes seiner Unternehmen zuunglaublichen Höhen geführt, und sich dabei den einhelligen Respekt vonMitarbeitern, Kunden, Partnern und Investoren verdient. BesondersEnterprise-Plattform-Anbieter und Cloud-gestützte Technologiefirmen sindunter seiner Federführung rasant gewachsen", lobt Krishna Ramakrishnan."Dazu kommt, dass Gallivan ebenso leidenschaftlich hinter unserer Visionsteht wie wir selbst. All dies macht ihn zum Glücksfall für BlueJeans. Mitihm als Leadership-Partner kann ich mich voll und ganz auf die Bereichekonzentrieren, die mir am Herzen liegen: Innovation und Strategie.Gemeinsam mit unseren Teams schaffen wir die Voraussetzung dafür, dassBlueJeans auch künftig die Unternehmenskommunikation immer wieder neuerfinden wird."Neue Marktchancen im VideosektorQuentin Gallivan steigt zu einem Zeitpunkt bei BlueJeans ein, in dem derMarkt für Enterprise-Video geradezu explodiert: Analysten sagen bis 2022ein Volumen von mehr als 40 Mrd. USD voraus. Parallel dazu wollen immermehr Unternehmen ihre Video-, Web- und Telefonkonferenzen, Webinare undgestreamten Video-Events einem zentralen Anbieter in die Hände legen. Fürdiesen Trend ist BlueJeans hervorragend positioniert.Das Unternehmen konnte seine Kundenbasis quantitativ und geografischrapide ausbauen und allein im vergangenen Jahr die Zahl der Enterprise-Verträge um fast 50 Prozent erhöhen. Die hohe Zufriedenheit der Anwenderzeigt sich darin, dass auch die Zahl der monatlichen User und Meeting-Minuten auf der BlueJeans-Plattform verdoppelt werden konnte. Auch dieInvestoren honorieren die Art und Weise, wie BlueJeans die Kommunikationvon Beschäftigten, Kunden und Partnern weltweit neu definiert.Dass BlueJeans mehr als die Hälfte der Fortune-500-Unternehmen zu seinenKunden zählen kann, darf als weiterer Beleg seiner Marktführerschaftgelten. Die Teams dieser Top-Player nutzen die BlueJeans-Plattform, umüber Desktop-Anwendungen und mobile Apps, in einem Download- und Plug-In-freien Browser oder in ihren Videokonferenz-Raumsystemen von Polycom,Cisco und Lifesize zu interagieren und zu kommunizieren. Mittlerweilekommt BlueJeans in mehr als 150 Ländern und sechs Kontinenten zum Einsatz.Unter www.bluejeans.com erfahren Sie mehr darüber, wie BlueJeans den Marktfür Cloud-Video ins Leben rief und sich vom Interoperability-Experten zumAnbieter eines Lösungsportfolios und einer Enterprise-Plattform fürumfassende Video-Anwendungen entwickelte.Informationen über BlueJeans NetworkBlueJeans ist der weltweit führende Anbieter von interoperablerVideokommunikation und bringt Ihnen Video wo auch immer Sie sich befinden.BlueJeans wird täglich von Tausenden von globalen Unternehmen fürMeetings, Events und Soziale Netzwerke genutzt. Dabei funktionieren dieLösungen überall und über jedes Endgerät, u.a. Mobiltelefone, Desktopsoder Raumsysteme. BlueJeans ist das moderne Äquivalent von traditionellenWebkonferenz-Technologien und bietet persönliche Videokommunikation fürjedes Unternehmen, das seine Mitarbeiter, Führungsriege und Partner näherzusammenbringen möchte. Weitere Informationen finden Sie unter:http://www.bluejeans.com.Pressekontakteloquenza pr gmbhJaya Hegele / Ina RoheEmil-Riedel-Str. 1880538 MünchenTel. +49 89.242038 0E-Mail: mailto:bluejeansnet@eloquenza.deZu dieser Pressemitteilung stehen ihnen aufhttp://www.press1.de/ibot/db/press1.Leonce_1502281245.html folgendeZusatzmaterialien zum Download zur Verfügung:* Quentin Gallivan, CEO von BlueJeans Network (jpg, 39 KByte)[Quelle/Bildnachweis: BlueJeans Network]* Top Management von BlueJeans Network (jpg, 125 KByte)[Quelle/Bildnachweis: BlueJeans Network]Dies ist eine Mitteilung von press1.de. Für den Inhalt ist ausschließlich press1.de verantwortlich. Rückfragen zu dieser Originaltext-Meldung richten Sie bitte ausschließlich an das jeweils herausgebende Unternehmen./p>

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 09:05 ET (13:05 GMT)