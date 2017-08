Frankfurt - Der deutschen Fondsbranche flossen in den ersten sechs Monaten netto 79,1 Milliarden Euro zu, so die Experten vom BVI.Das sei das zweitbeste Neugeschäft in einem Halbjahr. Nur im Rekordjahr 2015 hätten die Fondsgesellschaften von Anfang Januar bis Ende Juni mit 110,8 Milliarden Euro mehr eingesammelt. Der Treiber im Neugeschäft seien weiterhin offene Spezialfonds mit Zuflüssen von 49,2 Milliarden Euro im laufenden Jahr. Auf offene Publikumsfonds seien bis Ende Juni 36,4 Milliarden Euro entfallen. Zum Vergleich: Im Rekordjahr 2015 hätten sie im ersten Halbjahr 45 Milliarden Euro beigesteuert. Geschlossene Fonds hätten netto 2 Milliarden Euro eingesammelt. Aus freien Mandaten hätten institutionelle Anleger 8,5 Milliarden Euro abgezogen. Die Fondsgesellschaften hätten Ende Juni ein Vermögen von 2,9 Billionen Euro verwaltet.

