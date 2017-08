Frankfurt - Das Britische Pfund wertete erneut ab, der Euro-Pfund-Kursstieg über 0,90, so die Analysten der Helaba. Die Bank of England sei angesichts einer gesunkenen Inflation und des mäßigeren Wachstums vorsichtiger geworden, deute aber Zinserhöhungen für 2018 an. Die Brexit-Verhandlungen würden ein Unsicherheitsfaktor bleiben.

