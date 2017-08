Am Tag nach einer "Feuer und Wut"-Drohung meldet sich Donald Trump erneut zu Wort. Via Twitter verkündet der US-Präsident, dass er hoffe, seine Atomwaffen nicht einsetzen zu müssen. Auch sein Außenminister beschwichtigt.

An seiner Macht lässt Donald Trump keine Zweifel. "Es wird nie eine Zeit geben, zu der wir nicht die mächtigste Nation der Welt sind", verkündete der US-Präsident am Tag nach seinen Drohungen gegen Nordkoreas Machthaber Kim Jong-Un via Twitter.

Zudem betonte er in zwei Tweets, als Präsident das Atomwaffen-Arsenal der Amerikaner modernisiert zu haben. Er hoffe aber, diese Waffen nie einsetzen zu müssen.

Dennoch ist die Furcht vor einer militärischen Eskalation nach den jüngsten Verbalattacken groß. Entsprechend bemühte sich auch US-Außenminister Rex Tillerson seine Landsleute zu beruhigen. Amerikaner sollten "keine Bedenken" haben, sagte Tillerson am Mittwoch. Er glaube nicht, dass es ...

