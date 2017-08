Frankfurt am Main - Der FT AccuGeld (PA) (ISIN DE000A0YCBQ8/ WKN A0YCBQ) ist ein Geldmarktfonds, bei dem der jederzeitigen Liquidität und höchstmöglichen Sicherheit absolute Priorität eingeräumt wird, so die Experten von FRANKFURT-TRUST.Dazu lege der Fonds schwerpunktmäßig in öffentliche Pfandbriefe, Anleihen öffentlicher Aussteller sowie in Termingeldern an.

