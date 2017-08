Lieber Leser,

in den letzten Wochen hatte sich der deutsche Leitindex DAX mit einem überaus starken Euro gegen den US-Dollar von seiner schwachen Seite gezeigt. Hier im Chart, der den Future auf Wochenkerzenbasis darstellt, wird deutlich, dass das zuvor überwundene Hoch aus dem Jahr 2015 wieder unterschritten wurde. Die Korrektur schreitet also weiter voran. Wir schauen uns an, welche markttechnischen Kurszonen dem Index eine gute Unterstützung bieten sollten und wann der kurzfristige ... (David Iusow-Klassen)

