Baden-Baden (ots) - Von wegen ausgebucht: Deutschlands größte Fluggesellschaft hält für Fans des FC Bayern München auch dann Tickets bereit, wenn die Allianz Arena bereits ausverkauft ist. Die Arrangements von Lufthansa Holidays enthalten Flug, Hotel und Eintrittskarte der Preiskategorie 2 für alle Heimspiele, sowie einen 50-Euro-Gutschein für die nächste Reise mit dem beliebten Flugportal.



Die Preise sind moderat: Am ersten Spieltag beispielsweise - das Heimspiel findet am 18. August um 20.30 Uhr gegen Bayer 04 Leverkusen statt - kommt ein Arrangement mit Übernachtung im Vier-Sterne-Hotel "Moxy Munich" gerade auf 333 Euro. Nur 282 Euro kostet - ebenso in dem nahe des Airports liegenden Boutique-Hotel - die Reise am 27. Oktober, wenn der letztjährige Tabellenzweite RB Leipzig in der Allianz-Arena antritt. So sind auch die Rückrunden-Kracher gegen Borussia Dortmund und dem FC Schalke 04 bereits buchbar.



Reisende fliegen ab ihrem gewünschten deutschen Flughafen. Die Fußball-Trips - sind online (http://ots.de/iA4bQ) oder auch telefonisch unter +49(0)234 961 036 26 täglich von 8.00 bis 22.00 Uhr buchbar.



Über Lufthansa Holidays: Lufthansa Holidays ist eine Marke der HLX Touristik GmbH. Das in Baden-Baden ansässige Unternehmen kombiniert mittels der Player-Hub-Technologie von peakwork in Echtzeit Reisen und zeigt dann jeweils den besten aktuell verfügbaren Preis an. Hauptgesellschafter ist Karlheinz Kögel, der 95 Prozent der Firmenanteile besitzt. Die restlichen fünf Prozent hält Ralf Usbeck, Gründer und Geschäftsführer der peakwork AG. HLX betreibt Lufthansa Holidays seit Mai 2015.



