Addison, Texas/USA (ots) - Nerium International, führend in wissenschaftsbasierter, verjüngender Hautpflege und Wellnessprodukten, weitet im vierten Quartal 2017 seine Geschäftstätigkeiten auf Deutschland und Österreich aus. Nerium International wird ein innovatives Geschäftsmodell in diesen Markt einführen.



Seit der Gründung in den USA in 2011 erzielt Nerium International als Direktvertriebsunternehmen Rekordeinnahmen: Nach einem Umsatz von 100 Millionen US-Dollar im ersten Geschäftsjahr erreichte Nerium International nach nur fünf Jahren einen kumulierten Umsatz von 1,5 Milliarden US-Dollar.



Mit diesem eindrucksvollen Wachstum gelangte Nerium International 2015 im Bereich Konsumgüter und Verbraucherdienstleistungen an die Spitze der "Inc. 500 List" der am schnellsten wachsenden privatwirtschaftlichen Unternehmen in den USA.



"Wir haben bereits unzählige Fans in Nordamerika, Lateinamerika und Asien-Pazifik gewonnen - jetzt freuen wir uns darauf, unseren Erfolg auch nach Europa zu tragen", sagt Jeff Olson, Gründer und CEO von Nerium International. "Diese Region ist ein spannender Markt, sowohl für erstklassige Anti-Aging-Hautpflege, als auch für den Direktvertrieb. Wir können es kaum erwarten, unseren neuen unabhängigen Markenpartnern neue Geschäftschancen zu eröffnen und Verbrauchern revolutionäre, außergewöhnliche Produkte zu bieten."



Das Europageschäft von Nerium International wird von Thorsten Mueller als General Manager Europe geleitet. Mueller hat bereits Direktvertriebsunternehmen dabei geholfen, sich erfolgreich am Markt zu etablieren. Seine Stärken liegen nicht nur in seinem ausgewiesenen Marketing-Know-how, sondern umfassen auch Führungstrainings für Direktvermarkter.



"Nerium birgt enormes Potential", sagt Mueller: "Durch die perfekte Mischung aus Liebe zu den Produkten einerseits und soliden Geschäftschancen andererseits. Für mich ist es extrem wichtig, mit Menschen zusammen zu arbeiten, die sich neue Ziele setzen um etwas zu erreichen, auf das sie stolz sein können."



Für allgemeine Informationen über Nerium International und seine Produkte, besuchen Sie bitte https://www.facebook.com/NeriumDeutsch/



