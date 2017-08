Von Manuel Priego Thimmel

FRANKFURT (Dow Jones)--Angst vor einem Krieg zwischen den USA und Nordkorea belasten auch am Mittwochnachmittag die europäischen Aktienmärkte. Die gut besetzte Berichtssaison tritt dagegen in den Hintergrund. Gesucht sind vermeintlich sichere Häfen wie Yen und Franken, Gold und Anleihen. Der DAX büßt 1,3 Prozent auf 12.132 Punkte ein, der Euro-Stoxx-50 gibt 1,5 Prozent ab auf 3.464 Zähler. Der Goldpreis steigt um 0,9 Prozent auf 1.273 Dollar, die deutsche Zehnjahresrendite fällt von knapp 0,48 auf 0,42 Prozent.

Die Drohungen von Nordkoreas Diktator Kim Jong Un gegen die US-Basis auf der Insel Guam hätten mit der Benennung eines konkreten Zieles eine neue Qualität gewonnen, heißt es. Dies gelte auch für die scharfe Reaktion des US-Präsidenten, der als Antwort mit "Feuer und Zorn" gedroht hat. Ausgelöst wurde die verbale Eskalation von einem Bericht, demzufolge Nordkorea erhebliche Fortschritte bei seinem Raketenprogramm erzielt hat. Pjöngjang habe einen atomaren Sprengkopf entwickelt, der klein genug für seine Interkontinentalraketen sei, berichtet die Washington Post.

Anleger gehen in die sicheren Häfen

Selbst die Entspannung beim Euro kommt den Börsen nicht zugute. Eine schwächere Einheitswährung ist grundsätzlich positiv für die exportabhängige deutsche Wirtschaft. Der Euro geht am Nachmittag bei 1,1710 Dollar nach Ständen von über 1,1800 am Vortag um - in unsicheren Zeiten treten die Anleger die Flucht in die als sicher geltenden Häfen Dollar, Schweizer Franken und Yen an. Gegen den Schweizer Franken wertet der Euro massiv ab auf gut 1,1280 nach Ständen von rund 1,1500 am Vortag.

Überwiegend gut läuft es dagegen in der Berichtssaison. Zu Eon im DAX heißt es, operativ sei es ordentlich gelaufen und die Nettoverschuldung habe deutlich reduziert werden können. Eon steigen 2,3 Prozent - auch gestützt von der Ankündigung einer höheren Dividende am Dienstag. Die DZ-Bank hat die Aktie auf Halten erhöht. Durch die Erstattung der Kernbrennstoffsteuer habe sich die Verschuldungssituation "deutlich entspannt und dürfte durch den Verkauf der Tochter Uniper weiter fallen", heißt es.

Unternehmen legen gute Zahlen vor - Aktien fallen trotzdem

Auch für Munich Re geht es trotz guter Zahlen um 2,4 Prozent nach unten. Laut DZ-Bank sind die Ergebnisse für das zweite Quartal bei der Munich Re besser ausgefallen als erwartet. Den Ausblick bezeichnen die Analysten als konservativ. Voestalpine verlieren in Wien 1 Prozent trotz guter Zahlen. Der österreichische Stahl- und Technologiekonzern hat das beste Quartalsergebnis seit Ausbruch der Finanzkrise eingefahren und das Nettoergebnis mehr als verdoppelt.

Stark unter Druck stehen Bankenaktien mit einem Stoxx-Branchenminus von 2,3 Prozent. Durch die Flucht in Anleihen sinken die Renditen. Steigende Renditen werden jedoch als Gewinntreiber für die Branche gesehen. ABN Amro halten sich mit Abgaben von 0,3 Prozent besser. Die Niederländer haben sehr gute Quartalszahlen vorgelegt: Hier konnten steigende Gewinne bei fallenden Kosten ausgewiesen werden.

Gegen den Trend geht es für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk um 6,8 Prozent nach oben. "Das Unternehmen hat die Kosten wieder im Griff", so ein Analyst. In der Folge sei der operative Gewinn wieder stärker als der Umsatz gewachsen. Der Diabetes-Markt sei weiterhin im Umbruch, zeige allerdings erste Zeichen der Stabilisierung. Den Umsatzausblick hat Novo Nordisk konkretisiert, den Ausblick für den operativen Gewinn nach oben genommen.

Verkauf des Kathodengeschäfts treibt SGL Carbon

SGL Carbon legen 0,8 Prozent zu, der am Vorabend gemeldete Verkauf des Kathodengeschäfts kommt gut an. "Erst gestern gab es Befürchtungen, dass die US-Kartellwächter den Verkauf blockieren könnten", meint ein Marktteilnehmer.

Bei den Nebenwerten ragen ferner Patrizia Immobilien mit einem Sprung von 10,1 Prozent hervor. Das Unternehmen hat mit Vorlage von Geschäftszahlen überraschend einen Aktienrückkauf angekündigt. "Patrizia sitzt auf einem Berg von Cash, der investiert werden will", so ein Marktteilnehmer. Bei Scout24 geht es nach stärkeren Geschäftszahlen um 5,4 Prozent nach oben.

Brenntag fallen dagegen nach Quartalszahlen um 6,6 Prozent. Während der Umsatz überzeuge, habe die Ertragsseite die Markterwartung verfehlt, bemängeln Marktteilnehmer. Jenoptik verlieren 2 Prozent. Einige Anleger hätten auf einen erhöhten Ausblick gesetzt und seien enttäuscht worden, heißt es.

Autowerte weiter skeptisch gesehen

Continental steigen 0,5 Prozent, nachdem die Aktie von der Deutschen Bank auf "Buy" hochgestuft wurde. Autowerte notieren dagegen ansonsten mit Abschlägen. Sie stünden weiter im Fokus angesichts der negativen Presse um den Dieselmotor und die gebotenen Abwrackprämien der Hersteller.

Evonik fallen um 1,5 Prozent, nachdem JP Morgan die Einstufung auf "Underweight" gesenkt hat. Im TecDAX geben Carl Zeiss sogar 5,6 Prozent nach, hier hat Kepler die Kaufempfehlung zurückgezogen.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.464,28 -1,46 -51,35 5,28 Stoxx-50 3.104,93 -0,61 -19,06 3,13 DAX 12.131,62 -1,31 -160,43 5,67 MDAX 24.820,40 -1,32 -332,01 11,86 TecDAX 2.254,83 -1,29 -29,58 24,46 SDAX 11.328,75 -0,41 -46,17 19,01 FTSE 7.488,77 -0,72 -53,96 4,84 CAC 5.137,04 -1,57 -81,85 5,65 Bund-Future 163,85 0,68 0,65 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:27 Di, 17.30 Uhr % YTD EUR/USD 1,1710 -0,36% 1,1752 1,1739 +11,4% EUR/JPY 128,75 -0,41% 129,28 129,99 +4,7% EUR/CHF 1,1284 -0,83% 1,1378 1,1458 +5,4% EUR/GBP 0,9021 -0,03% 0,9024 1,1045 +5,8% USD/JPY 109,92 -0,11% 110,04 110,77 -6,0% GBP/USD 1,2982 -0,31% 1,3022 1,2963 +5,2% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 49,38 49,17 +0,4% 0,21 -13,4% Brent/ICE 52,49 52,14 +0,7% 0,35 -10,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.272,63 1.260,79 +0,9% +11,84 +10,5% Silber (Spot) 16,79 16,45 +2,1% +0,34 +5,4% Platin (Spot) 976,95 971,50 +0,6% +5,45 +8,1% Kupfer-Future 2,94 2,94 0% 0 +16,7% ===

