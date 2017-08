Große Kreuzfahrtschiffe können bald in Mecklenburg-Vorpommern gebaut werden. Der Bund beteiligt sich an Schiffbau-Bürgschaften für die MV-Werften. Ab 2019 sollen die Ozean-Riesen dann produziert werden.

Der Bund will sich an Schiffbau-Bürgschaften für die MV-Werften beteiligen und so den Weg frei machen für den Bau riesiger Kreuzfahrtschiffe in Mecklenburg-Vorpommern. Mit der Landesregierung in Schwerin und der staatlichen Förderbank KfW seien Gespräche vereinbart worden.

"Wir wollen schnell zusammenkommen, um die offenen Fragen zu klären und noch vor der Bundestagswahl die notwendigen Entscheidungen treffen", sagte Bundeswirtschaftsministerin ...

