Am 18. August beginnt die Bundesliga-Saison und für viele Fans die Stadionzeit. Dass es auf der Tribüne auch mal hoch hergehen kann, ist bekannt. Die Experten der DVAG raten Fußballfans dazu, ihren Versicherungsschutz zu überprüfen und geben Stadionbesuchern allgemeine Tipps für ein entspanntes Fußballerlebnis in ausgelassener Atmosphäre.



Das Getränk versehentlich über das Smartphone des Platznachbarn geschüttet oder im Gedränge auf der Treppe gestürzt - was hier nach einer Lappalie klingt, kann im Ernstfall teuer werden. So können Schadensersatzforderungen oder Behandlungskosten nach einem Unfall gehörig ins Geld gehen und manch einen sogar in ernste finanzielle Schwierigkeiten bringen. Um die Spiele sicher genießen und seine Mannschaft auch weiterhin sorgenfrei anfeuern zu können, raten die Experten der Deutschen Vermögensberatung AG (DVAG) zu einer privaten Haftpflicht- sowie einer Unfallversicherung.



Generell wichtig: Haftpflichtschutz



Die private Haftpflichtversicherung gehört zu den Basisabsicherungen im Leben. Denn die Versicherung kommt für die Kosten auf, wenn versehentlich das Eigentum anderer beschädigt wird und dafür gehaftet werden muss. "Im Stadion kann es zum Beispiel schnell mal passieren, dass man versehentlich sein Getränk über das Smartphone des Platznachbarn schüttet", so die DVAG-Experten. "Wenn das Handy dabei kaputt geht, springt in der Regel die Haftpflichtversicherung ein. Auch wenn man beim Jubeln die Brille des Freundes herunterreißt und sie zerbricht, ist das nicht nur ärgerlich, sondern kann ohne entsprechenden Versicherungsschutz teuer werden", so die Vermögensberater.



Vor finanziellen Folgen schützen: Private Unfallversicherung



Ein Stadionbesuch gilt als Freizeitvergnügen. Das heißt, die gesetzliche Unfallversicherung greift hier nicht. Gleichzeitig können gerade bei gut besuchten Spielen Treppen und Gedränge schnell zu Stolperfallen werden. Wer stürzt und sich ernsthaft verletzt, riskiert womöglich bleibende Schäden mit hohen Behandlungs- und Folgekosten. Fans, die ins Stadion gehen, sollten daher auch über eine private Unfallversicherung nachdenken.



Fußballfans, die gerne auch in ausländische Stadien fahren, sind sogar hier abgesichert: Sowohl die private Haftpflicht- als auch die Unfallversicherung gelten weltweit und rund um die Uhr!



