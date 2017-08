Frankfurt - Für viele Rohstoffe sind die Sommermonate vergleichsweise ertragreich, so die Deutsche Börse AG.Während der Silberpreis in den vergangenen vier Wochen um gut 6 Prozent auf 16,53 US-Dollar pro Feinunze zugelegt habe, habe sich Gold um 3,8 Prozent auf 1.265 US-Dollar verteuert. Das Nordseeöl Brent und das amerikanische WTI hätten etwa vier Dollar pro Barrel gutgemacht, was einem Plus von rund 9 und gut 7 Prozent entspreche. Diese Gewinne würden sich auf die Performance des mit 20 verschiedenen Rohstoffen sehr weit gefassten Bloomberg Commodity Index auswirken, der um 2,49 Prozent auf 83,96 Punkte habe zulegen können.

