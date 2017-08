Die DZ Bank hat den fairen Wert für Brenntag nach den Zahlen zum zweiten Quartal von 50 auf 47 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Halten" belassen. Trotz günstiger konjunktureller Rahmenbedingungen in Europa und Nordamerika habe der Chemikalienhändler mit der operativen Gewinnprognose (Ebitda) für 2017 enttäuscht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer Studie vom Mittwoch. Die von Brenntag in Aussicht gestellten Einsparungen ab 2018 seien zudem relativ gering./bek/mis Datum der Analyse: 09.08.2017

ISIN: DE000A1DAHH0