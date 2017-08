New York - Der Dow Jones Industrial hat am Mittwoch wegen der Nordkorea-Krise den Rückwärtsgang eingelegt. Der US-Leitindex gab um 0,23 Prozent auf 22 035,58 Punkte nach.

Am Vortag hatte der Dow zwar auch am zehnten Handelstag in Folge einen Rekord erreicht, Anleger wurden dann aber vom Säbelrasseln zwischen den USA und Nordkorea verunsichert. Letztlich hatte der Dow erstmals seit dem 24. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...