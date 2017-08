WASHINGTON (Dow Jones)--Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der Woche zum 4. August 2017 weitaus deutlicher als erwartet zurückgegangen. Nach Angaben der staatlichen Energy Information Administration (EIA) sanken sie um 6,451 Millionen Barrel. Von Dow Jones Newswires befragte Analysten hatten einen Rückgang um 2,7 Millionen erwartet. In der Vorwoche hatten sich die Lagerbestände um 1,527 Millionen Barrel verringert. Das private American Petroleum Institute (API) hatte am Vortag einen Rückgang von 7,8 Millionen Barrel gemeldet.

Die Benzinbestände nahmen um 3,424 Millionen Barrel zu. Analysten hatten ein Minus von 1,6 Millionen Barrel erwartet, nachdem sie in der vorangegangenen Woche um 2,517 Millionen gesunken waren. Laut API sind die Benzinbestände um 1,5 Millionen Barrel gestiegen.

Webseite: http://www.eia.gov/petroleum/supply/weekly/

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/DJN/hab/smh

(END) Dow Jones Newswires

August 09, 2017 10:32 ET (14:32 GMT)

Copyright (c) 2017 Dow Jones & Company, Inc.