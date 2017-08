Zürich (ots) - Der Flughafen Zürich gehört weltweit zu den

Top-Flughäfen. Im Airport-Ranking der «Handelszeitung» erreicht

Zürich den dritten Platz. Er muss sich nur von der asiatischen

Konkurrenz geschlagen geben: Hongkong erreicht den zweiten, Singapur

Changi den ersten Platz.



Obwohl es auch in diesem Jahr kein Flughafen schaffte, Singapur

Changi vom Siegerplatz zu verdrängen, gab es einige Bewegung bei den

Top 25 im Airport-Ranking, das sich auf die Erfahrungen von 65

Vielfliegern und Aviatikexperten und die Wertungen relevanter

Testportale abstützt sowie eigene Tests miteinbezieht.



Punkten kann Zürich vor allem mit funktioneller Gestaltung,

tadelloser Sauberkeit, exzellenter Anbindung an den öffentlichen

Verkehr und gutem Passagiergfluss. Bemängelt wird von den Testern ein

mangelndes Freizeitangebot bei Wartezeiten und ein nur

durchschnittliches Restaurant-Angebot. Auch die WLAN-Nutzung ist auf

dem Flughafen Zürich im Vergleich zu anderen Airports zu kompliziert.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten sie unter Tel: 058 269 22 90