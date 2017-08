FRANKFURT (dpa-AFX) - Überzeugende Geschäftszahlen haben der jüngsten Rally der Eon -Aktien am Mittwoch weiteren Schwung verliehen. Die Papiere stiegen bis auf 9,195 Euro und damit auf den höchsten Stand seit einem Jahr. Am Nachmittag führten sie den Dax mit einem Plus von 3,15 Prozent auf 9,182 Euro an. Im Schlepptau ging es für die Papiere von RWE um rund 1 Prozent nach oben, während der deutsche Leitindex Dax um gut 1 Prozent nachgab.

Die Resultate des Energieversorgers hätten die Erwartungen deutlich übertroffen und die Dividendenrenditen seien attraktiv, sagte Analyst Sven Diermeier von Independent Research.

Eon hatte im zweiten Quartal auch von einer Rückzahlung der Atomsteuer sowie Ergebnisbeiträgen der Beteiligung Uniper profitiert. Unter dem Strich verdiente der Konzern 3,2 Milliarden Euro. Bereits am Vortag hatte Eon außerdem angekündigt, ab dem kommenden Geschäftsjahr einen höheren Anteil des Gewinns an die Aktionäre ausschütten zu wollen. Zuvor hatte auch Uniper angekündigt, künftig mehr Geld an die Anteilseigner verteilen zu wollen.

Seit Ende Juli haben die Eon-Papiere inzwischen fast 10 Prozent gewonnen. Im bisherigen Jahresverlauf summiert sich das Plus auf etwa 37 Prozent. Damit zählen die Eon-Aktien zu den Favoriten im Dax.

Das langfristige Bild bleibt aber noch trüb, nachdem die Aktien lange unter den Folgen der Energiewende gelitten hatten. Zum Vergleich: Vor der Nuklearkatastrophe von Fukushima, die die deutsche Politik zum Umdenken brachte, mussten für die Eon-Papiere fast 24 Euro gezahlt werden./mis/bek/he

ISIN DE000ENAG999 DE0007037129

