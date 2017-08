Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man mit Timing und Strategie den Markt schlagen kann. Depotstratege Ulf Sommer befasst sich mit der erfolgten Korrektur im Dax.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Die Korrektur ist offenbar noch nicht ausgestanden: Der Dax nähert sich seiner 200-Tage-Linie, dem Kursdurchschnitt der vergangenen 200 Handelstage. Dieser liegt momentan bei 11.900 Punkten, nur gut zwei Prozent unter dem aktuellen Niveau. Viele Investoren orientierten sich an dieser Linie. Wir auch - und rechnen damit, dass der Dax diese Marke im Laufe der Sommerkorrektur leicht unterschreiten wird. So wie es in Korrekturen während langfristiger Aufwärtsbewegungen immer wieder passiert - zuletzt in den Sommermonaten 2014, 2015 und 2016. Vermutlich auch dieses Mal.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Der Versorgungskonzern Eon ist auf einem guten Weg zum Turnaround. Das um Sondereffekte bereinigte operative Ergebnis betrug im ersten ...

