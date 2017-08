USA: Produktivität steigt etwas stärker als erwartet

WASHINGTON - Die Produktivität der amerikanischen Wirtschaft ist im zweiten Quartal etwas stärker gestiegen als erwartet. Wie das US-Arbeitsministerium am Mittwoch mitteilte, betrug der Zuwachs 0,9 Prozent. Analysten hatten im Mittel einen Anstieg um 0,7 Prozent erwartet. Die Entwicklung im ersten Quartal wurde leicht von einer Stagnation auf plus 0,1 Prozent korrigiert.

Trump: US-Atomwaffen stärker als jemals zuvor

WASHINGTON - Nach seiner scharfen Warnung an Nordkorea hat US-Präsident Donald Trump noch einmal nachgelegt: "Mein erster Befehl als Präsident war, das nukleare Arsenal zu erneuern und zu modernisieren", schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. "Jetzt ist es weit stärker und kraftvoller als jemals zuvor." Der Präsident fuhr fort: "Hoffentlich werden wir diese Macht nie nutzen müssen. Aber es wird nie eine Zeit geben, in der wir nicht die mächtigste Nation der Welt sein werden."

Tillerson beruhigt in Nordkorea-Krise: Ruhig schlafen!

WASHINGTON - Nach der überschäumenden Rhetorik im Konflikt mit Nordkorea hat US-Außenminister Rex Tillerson versucht, die Gemüter zu beruhigen. "Die Amerikaner sollten nachts ruhig schlafen", sagte Tillerson am Mittwoch. Er glaube nicht, dass es eine unmittelbare Bedrohung gebe.

ROUNDUP: Preisauftrieb in China bleibt schwach

PEKING - In China bleibt die Inflation schwach. Die Verbraucherpreise seien im Juli im Vergleich zum Vorjahr um 1,4 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Mittwoch in Peking mit. Damit ging die Teuerung im Vergleich zum Juni, als die Rate 1,5 Prozent betragen hatte, leicht zurück. Analysten hatten eine Teuerung auf Vormonatsniveau erwartet.

Italien: Industrieproduktion legt stärker zu als erwartet

ROM - In Italien ist die Industrieproduktion im Juni stärker gestiegen als erwartet. Sie habe um 1,1 Prozent zum Vormonat zugelegt, teilte das Statistikamt Istat am Mittwoch in Rom mit. Damit erreichte die Produktion das stärkste Wachstum in diesem Jahr. Analysten hatten nur einen Anstieg um 0,2 Prozent erwartet. Im Vormonat war die Produktion um 0,7 Prozent gestiegen.

ROUNDUP: Unbeliebter Südafrika-Präsident übersteht Misstrauensvotum

KAPSTADT - Nach einem gescheiterten Misstrauensantrag gegen die Regierung des unpopulären Präsidenten Jacob Zuma hat am Kap das Rätselraten um dessen weitere Zukunft begonnen. In der geheimen Abstimmung über den Antrag hatte die Opposition die notwendigen 201 Stimmen verpasst. 201 Stimmen wären für einen Erfolg nötig gewesen - 177 Abgeordnete stimmten aber nur dafür. Insgesamt hatten 384 Politiker abgestimmt, neun enthielten sich, 198 waren dagegen.

