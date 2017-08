Lieber Leser,

aus der rein markttechnischen Perspektive hat der Dow Jones Industrials Average Index in der vergangenen Woche eine relevante Widerstandszone überwinden können. Dabei ist nicht nur die runde Zahl von 22.000 Punkten gemeint, sondern auch die nach vorne projizierte Aufwärtstrendlinie, wie der Chart unten deutlich macht. Der Index brach damit also aus dem bereits bestehenden Aufwärtstrend aus. Der Ausbruch könnte weiteres Potential bedeuten. Wie sich jedoch in der Benchmark-Analyse ... (David Iusow-Klassen)

