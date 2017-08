Zürich (ots) - Die Raiffeisen-Gruppe wird kommende Woche bessere

Zahlen für ihre Privatkunden-Tochter Notenstein La Roche ausweisen

können. Das berichtet die «Handelszeitung». Nicht nur hat der

Personalabbau zu einer Kostenreduktion geführt. Offenbar wurde auch

das Marketingbudget der Bank stark gesenkt. Es sei mit einer deutlich

verbesserten Kosten-Ertrags-Quote zu rechnen, die zuletzt bei hohen

84 Prozent lag. Notenstein-Chef Adrian Künzi bestätigt: «Wir haben

substanzielle Verbesserungen auf der Kostenseite gemacht. Das freut

mich.»



Im vergangenen Jahr wurde der einstigen Privatbank Wegelin eine

neue Strategie verpasst - unter Begleitung des Beratungsunternehmens

McKinsey. Das Geschäft der Bank wurde stärker standardisiert. «Es

wird nicht mehr sein wie früher, als die Berater die

Vermögensverwaltungsportfolios weitgehend autonom gemanagt haben»,

sagt Bankchef Künzi. «Das war ein schönes Modell, aber das hat in der

heutigen Zeit keinen Platz mehr.» Die Bank soll zudem weniger autonom

geführt werden. «Wir wollen zusammen mit Raiffeisen weitere Synergien

schaffen», sagt Künzi. Notenstein La Roche solle ihre Stellung als

«Kompetenzzentrum innerhalb der Raiffeisen-Gruppe weiter ausbauen».

Ziel ist, mehr Geschäft über die Kunden der Raiffeisen-Banken zu

generieren.



Weniger bedeutend wird das Geschäft mit ausländischen Kunden.

Derzeit verhandelt Notenstein La Roche mit Vontobel um den Verkauf

eines grossen Osteuropa-Portefeuilles, wie die Bank bestätigt. Kein

Thema sei jedoch der Verkauf des Geschäfts mit südafrikanischen

Geschäften. «Wir halten an diesem Zielmarkt fest und bauen ihn weiter

aus», sagt die Sprecherin der Bank. «Handelszeitung»-Informationen

zufolge umfassen beiden Bereiche Kundenvermögen im Umfang von rund 1

Milliarde Franken.



Originaltext: Handelszeitung

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100009535

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100009535.rss2



Kontakt:

Nähere Auskunft erhalten sie unter Tel: 058 269 22 90