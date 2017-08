Zürich (ots) - Im Auftrag der SBB werden zurzeit junge

Akademikerinnen gesucht, um im Fuchskostüm auf den Perrons hin und

her zu gehen. Das löst eine Sexismus-Debatte aus. Die Aktion sei

«fragwürdig», sagt eine Vertreterin der Organisation Terre des Femmes

Schweiz zur «Handelszeitung». Problematisch sei insbesondere, dass

ausschliesslich junge Frauen gesucht würden.



Für die tierische Werbeaktion ist die Zürcher Agentur Transformer

zuständig. Im Auftrag der SBB rekrutieren die Werber Studentinnen der

ETH Zürich und der Universität Zürich - oder wie es im Stelleninserat

heisst: «schlaue Füchsinnen». Die Frauen sollen laut Jobinserat auf

dem Perron auf und ab laufen und ein Plakat mit Tipps zum Pendeln in

die Höhe halten. Die Perron-Nummerngirls sollen einen Fuchsschwanz

und Fuchsohren tragen.



Laut Jobinserat startet die Aktion Mitte August im zürcherischen

Pfäffikon und soll anschliessend auch auf den Perrons von Bülach,

Effretikon, Winterthur und Regensdorf stattfinden. Die Aktion endet

Anfang September. Die Studentinnen erhalten 150 Franken Lohn für zwei

Stunden im Fuchskostüm.



Die Werbeaktion ist Teil der «Clever Pendeln»-Kampagne der SBB.

Die Bundesbahn verteidigt die Kampagne. Wer die Entlastungszüge zur

Hauptverkehrszeit nutze, habe Platz im Zug und sei ein «schlauer

Fuchs», sagt Mediensprecher Daniele Pallecchi. «Das ist unsere

Botschaft und diese Botschaft wird im öffentlichen Auftritt mit

entsprechenden Accessoires unterstützt. Dazu gehört auch ein

Haarreif, den Frauen einfach besser tragen als Männer», so der

Sprecher.



