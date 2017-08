Vor 20 Jahren prophezeite eine Forscherin, Computer werden auch fühlen können. Nun könnte aus dieser Idee ein Milliardengeschäft werden.

Jens-Uwe Garbas steht vor einem Computer und schneidet Grimassen. Kräuselt er die Augenbrauen, erscheint auf dem Bildschirm ein roter Balken hinter der Aufschrift "angry". Zieht er die Mundwinkel nach oben, wird die Linie hinter "happy" länger.

Die Software, der Garbas und seine Kollegen am Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (ISS) in Erlangen seit mehr als fünf Jahren Emotionen beibringen, hat Langnese schon eingesetzt, um glücklichen Kunden ein Eis zu spendieren. Marktforscher messen mit ihr die Wirkung von Werbefilmen. Und Autobauer würden Fahrern damit ganz gern das Leben leichter machen. Etwa, indem sie ihnen nicht just in dem Moment, in dem sie der Spurwechsel auf einer Autobahn stresst, mitteilen, dass das Wasser für den Scheibenwischer aufgefüllt werden muss.

Die Software lässt erahnen, wie gut die Maschine bereits menschliche Gefühle erkennt. Dabei ist das erst der Anfang.

Einst als absurd abgetan

Rosalind Picard, die am renommierten Massachusetts Institute of Technology (MIT) forscht, hat als Erste vorhergesagt, dass Computer demnächst auch fühlen können. Das war Mitte der Neunzigerjahre - und ihre Kollegen hielten sie damals für verrückt. Inzwischen aber versuchen sich Wissenschaftler weltweit an der Vermessung der Emotionen.

Affective Computing heißt die Technologie, auf die Unternehmen und Personalfachleute ebenso große Hoffnungen setzen wie Psychotherapeuten. Mit ihr lassen sich Depressionen lindern und die perfekten Teams für die Arbeit in Projekten zusammenstellen. Facebook hat sich kürzlich ein weiteres Patent gesichert, um Stimmungen besser zu erahnen - und Nutzern so immer gezielter passende Schnipsel in die Timeline zu spülen. Manche trauen dem Geschäft mit den emphatischen Maschinen sogar bis 2021 einen weltweiten Umsatz von über 53 Milliarden Dollar zu.

Dass ausgerechnet jetzt aus der einst als absurd abgetanen Idee einer ambitionierten Forscherin ein boomendes Geschäft werden könnte, ist kein Zufall. Zum einen hat die Technik enorme Fortschritte gemacht: Die Maschinen werden immer besser darin, aus all den in sozialen Netzwerken entdeckten Schnappschüssen und über Sprachassistenten erfassten Tönen Gesetzmäßigkeiten abzuleiten. Zum anderen vernetzen die Menschen vom Fitnessarmband bis zur Kaffeemaschine immer mehr ihrer alltäglichen Geräte und ermöglichen so eine immer genauere Vermessung ihrer Gefühle.

Emotionen sind kompliziert: Ein Lachen kann ebenso Ausdruck von Scham wie von Schadenfreude sein. Und es nimmt, je nachdem, woher ein Menschen kommt und was er bislang erlebt hat, andere Formen an. Wer einen Witz zu oft gehört hat, lächelt nur. In Japan ist es unhöflich, mit offenem Mund zu lachen.

Menschen haben all dies verinnerlicht, Maschinen müssen es erst lernen. Garbas und seine Kollegen am Fraunhofer-Institut haben ihre Software mit Talkshows trainiert: Dort sind nicht nur alle erdenklichen Emotionen zu sehen, sondern auch alle möglichen Menschen: junge mit straffer Haut und alte mit Falten, dünne und dicke, helle und dunkle, Brillen- und Bartträger. Studenten haben die verschiedenen Gesichter in verschiedenen Gemütslagen mit Notizen versehen, die Position der Augen, der Nase oder der Mundwinkel festgehalten und ihnen Emotionen zugeschrieben. Das ist der Erfahrungsschatz der Software.

Wie ein Alphabet der menschlichen Gefühle

Der Algorithmus basiert auf dem Facial Action Coding System, das die Psychologen Paul Ekman und Wally Friesen in den Siebzigerjahren entwickelt haben. Demnach gibt es 44 Bewegungsmuster. "Das sind die Buchstaben für das Alphabet der menschlichen Gefühle. Wer die beherrscht, versteht auch Worte und ganze Sätze - also auch komplexere Gefühle", sagt Garbas.

Der Forscher zieht die Mundwinkel nach oben: "Action Unit 12." Tritt dieses Muster allein auf, handelt es sich um ein aufgesetztes Lächeln. Nach einer Weile bilden sich um Garbas Augen kleine Fältchen. "Action Unit 6", sagt er und klopft mit den Fingern auf seine Wangen. Erst wenn sich auch die nach oben ziehen, zu Muster 12 also Muster 6 kommt, handelt es sich um ein echtes Lachen. Eines, dem der Algorithmus das Attribut "happy" zuschreibt. Die Forscher achten auch darauf, wie schnell sich die Muster ändern. Eine schnelle Reaktion gilt als ehrlich. Ein Lächeln aufzusetzen, dauert länger.

Nahezu alle Computerprogramme zur Gesichtserkennung basieren auf diesem System. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...