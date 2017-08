Zürich (ots) - Coops Grosshandelstochter Transgourmet verhandelt

um eine Beteiligung bei einem führenden russischen

Gastronomie-Zulieferer. Gemäss dem renommierten russischen

Wirtschaftsblatt «Vedomosti» geht es um die Firma Global Foods, die

mit 150 Mitarbeitern rund 30 Millionen Franken umsetzt. 2011 plante

Transgourmet-Chef Hansueli Loosli 50 bis 70 Märkte in Russland. Sechs

Jahre später gibt es erst neun. Coop äussert sich nicht zum

Beteiligungsplan, dämpft aber die Erwartungen: «Transgourmet wird

grundsätzlich nur in verkraftbaren Schritten und mit begrenztem

Risiko expandieren.» Zu dieser neuen Politik würde eine Beteiligung

an Global Foods passen.



