Bangkok ist die meistbesuchte Stadt der Welt. Das merkt man schon am Flughafen: Beim langen Warten an der Grenzkontrolle bemüht sich unser Korrespondent um Gelassenheit - und träumt vom Flughafenparadies in Singapur.

So richtig abschalten, sich treiben lassen, Zeit mit der Familie verbringen: Die Vorsätze, mit denen Touristen nach Thailand reisen, lassen sich neuerdings schon bei der Ankunft am Flughafen abhaken - allerdings auf die eher unangenehme Art. Weil die Grenzbeamten mit dem immer größer werdenden Urlauberansturm nicht mehr zurechtkommen, sind die Besucher mitunter stundenlang zum Nichtstun verdammt, bevor sie das Land betreten dürfen. Die perfekte Einstimmung auf die ereignislosen Nachmittage im Schatten der Kokospalme!

Der Zwang zum Innehalten traf am vergangenen Wochenende in der Hauptstadt Bangkok erneut Tausende Touristen: Mitten in der Nacht standen sie für viereinhalb Stunden vor der Passkontrolle an. Die Szenerie erinnerte ein bisschen an Apple-Fans, die am ersten Verkaufstag eines neuen iPhones vor den Elektronikläden campieren. Statt eines schicken Elektronikspielzeuges bekommen die Reisenden in Thailand am Ende der Schlange jedoch nur einen öden Stempel in den Pass.

An den Tagen, an denen ich selbst zu den Unglücklichen gehöre, die in den Menschenmassen am Flughafen untergehen, versuche ich es positiv zu sehen: Andere müssen wochenlang in ein Schweigekloster ...

Den vollständigen Artikel lesen ...