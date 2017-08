Der Aufschwung der österreichischen Konjunktur kommt für Bundeskanzler Kern angesichts der vorgezogenen Neuwahlen im Oktober wie gerufen. Anstatt der geplanten Investitionen fordern andere jetzt den Abbau von Schulden.

Nach schwierigen Jahren gewinnt die Konjunktur in Österreich weiter an Fahrt. Das Bruttoinlandsprodukt der Alpenrepublik legt im zweiten Quartal gegenüber dem ersten Quartal um 0,8 Prozent zu. "Damit gehört Österreich zu den Euro-Ländern mit dem stärksten Wirtschaftswachstum", teilte Österreichs führendes Wirtschaftsforschungsinstitut Wifo am Mittwoch in Wien mit. Insbesondere in der Sachgüterproduktion, bei Bauwirtschaft und bei Dienstleistern würden die Geschäfte rund laufen. "Die Stimmung in Österreich ist ausgezeichnet. Die Investitionsbereitschaft sehr viel größer als noch im Vorjahr. Das merken wir am Kreditvolumen. Selbst kleine Darlehen nehmen zu", sagte Franz Gasselsberger, CEO der Oberbank, dem Handelsblatt in Wien. Die in Linz ansässige Bank ist insbesondere auf das Geschäft mit dem Mittelstand und Privatkunden spezialisiert. Laut Gasselsberger ist das Wachstum bei kleinen Darlehen zwischen ein und drei Millionen Euro am stärksten. "Das zeigt uns, dass der Aufschwung wirklich alle Bereiche der Wirtschaft erfasst hat und wahrscheinlich ...

