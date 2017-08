ZÜRICH (Dow Jones)--Kräftige Verluste hat die Börse in der Schweiz am Mittwoch verbucht. Hauptthema an den Märkten weltweit war die Verschärfung des Nordkorea-Konflikts, die die Aktienkurse drückte. Der Drohung des US-Präsidenten Donald Trump, er werde mit Feuer und Wut gegen das Land vorgehen, folgte die Gegendrohung des Regimes, den US-Stützpunkt Guam anzugreifen. Als weiterer Belastungsfaktor für die Aktien der Schweiz kam die Stärke des Franken hinzu, der als sicherer Hafen gilt und in unsicheren Zeiten gesucht ist. Noch am Dienstag stand der Euro in der Spitze bei 1,15 Franken, nun sackte er auf etwas über 1,13 ab. Das erschwert den eidgenössischen Exportunternehmen das Geschäft. Der SMI verlor 1,5 Prozent auf 9.027 Punkte. Alle 20 SMI-Werte schlossen im Minus. Umgesetzt wurden 50,34 (zuvor: 33,23) Millionen Aktien.

Bankenwerte standen europaweit unter Druck. Da sie als riskante Investments gelten, werden sie in unsicheren Zeiten abverkauft. Zudem belasteten fallende Renditen den Sektor. Denn die neuerliche Risikoscheu treibe die Anleihekurse, verflache die Zinskurve und mache daher die Hoffnung auf steigende Renditen zunichte, sagten Händler. Unter den Aktien der Schweizer Banken fielen Credit Suisse um 3 Prozent, Julius Bär um 2,5 Prozent und UBS um 1,5 Prozent.

Besonders schwach tendierten ferner Swatch mit minus 2,8 Prozent und ABB mit minus 1,9 Prozent. Relativ gut schnitten defensive Werte ab, so etwa Swisscom oder SGS mit Verlusten von 0,6 Prozent bzw 0,8 Prozent.

