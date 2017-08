Luzern (ots) -



MSD Schweiz bietet auch in diesem Jahr Lehrstellen für

verschiedene Berufe an. Jugendliche aus der Region Luzern haben so

die Möglichkeit, eine spannende Ausbildung in einem international

tätigen Unternehmen zu absolvieren.



Werthenstein BioPharma GmbH in Schachen LU, eine Forschungseinheit

von MSD, bietet seit 1977 Lehrstellen für Laborantinnen und

Laboranten EFZ (Eidgenössisches Fähigkeitszeugnis) in der

Fachrichtung Chemie und seit 2010 in der Fachrichtung Biologie an.

Auch in diesem Jahr wird ein Lernender die Ausbildung mit der

Fachrichtung Chemie antreten. Bei Werthenstein BioPharma erhalten die

Lernenden Einblicke in diverse Testverfahren, arbeiten mit Organismen

und untersuchen Proben anhand verschiedener Methoden. Bei der

chemischen Ausrichtung steht die Analyse von Rohmaterialien für

biotechnologische Prozesse im Vordergrund. In der Fachrichtung

Biologie führen die Laboranten zellbiologische Analysen durch und

testen Wirksubstanzen mithilfe biochemischer Methoden.



Am MSD-Standort in der Stadt Luzern werden seit dem Jahr 2014

Lehrstellen als Kaufmann/Kauffrau EFZ angeboten. Auch in diesem Jahr

wird wieder eine Lernende ihre dreijährige Ausbildung beginnen, in

der sie Einblicke in verschiedene Abteilungen eines global

orientierten, aber lokal tätigen Unternehmens erhält. Durch

vielfältige Tätigkeiten und eine praxisorientierte Ausbildung bietet

eine Lehrstelle bei MSD eine wertvolle Basis für die weitere

berufliche Karriere und bereitet optimal auf eine Spezialisierung

vor, zum Beispiel in Richtung Marketing, Rechnungswesen, Finanzen

oder Personalwesen.



Für MSD Schweiz ist es auch ein Teil der unternehmerischen

Verantwortung, Ausbildungsplätze in der Region anzubieten und so das

duale Bildungssystem der Schweiz zu unterstützen. «Mit der Übernahme

von Lehrausbildungen leisten wir einen kleinen Beitrag an die Zukunft

der jungen Generation in der Region Luzern. Gleichzeitig profitieren

wir von den neuen Einblicken, die wir durch unsere Lernenden

gewinnen», so Thomas Lang, Managing Director von MSD Schweiz.



Seit dem Jahr 2014 haben insgesamt neun Lernende ihre Ausbildungen

in den unterschiedlichen Berufen bei MSD Schweiz erfolgreich

abgeschlossen



Über MSD



MSD ist ein führendes globales biopharmazeutisches Unternehmen,

das seit mehr als einem Jahrhundert für das Leben forscht und für die

herausforderndsten Krankheiten weltweit Arzneimittel und Impfstoffe

entwickelt. MSD ist ein geschützter Name von Merck & Co., Inc.,

Kenilworth, New Jersey, U.S.A. Mit unseren rezeptpflichtigen

Medikamenten, Impfstoffen, Biotherapeutika und



Tiergesundheitsprodukten bieten wir in über 140 Ländern innovative

Gesundheitslösungen an. Darüber hinaus setzen wir uns mit

weitreichenden Programmen und Partnerschaften für den verbesserten

Zugang zur Gesundheitsversorgung ein. Heute steht MSD weiterhin an

der Spitze der Forschung zur Vorbeugung und Behandlung von

Krankheiten, die Menschen und die Gesellschaft auf der ganzen Welt

bedrohen, darunter Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, neue

Tierkrankheiten, Alzheimer sowie Infektionskrankheiten, inklusive HIV

und Ebola. Für weitere Informationen besuchen Sie www.msd.com und

folgen Sie uns auf Twitter.



MSD Humanmedizin Schweiz



Die Schweiz ist ein wichtiger Standort für das Unternehmen. Hier

sind 600 Mitarbeitende in nationalen und internationalen Funktionen

tätig. Der Bereich Humanmedizin ist in der Schweiz zuständig für den

Vertrieb rezeptpflichtiger Medikamente und Biopharmazeutika in den

Therapiebereichen Onkologie, Diabetes, Herzkreislauf,

Infektionserkrankungen (u.a. Pilzinfektionen,

Antibiotika-Resistenzen, HIV/AIDS und Hepatitis C), Immunologie,

Frauengesundheit sowie von Impfstoffen für Kinder, Jugendliche und

Erwachsene.



MSD ist in der Schweiz aktiv in der klinischen Forschung und

stellt hier Medikamente weltweit für klinische Studien her. Die

Stärkung der Gesundheitskompetenz und der Gesundheitsökonomie sind

weitere Anliegen, für die sich MSD lokal einsetzt. Ebenso engagiert

sich MSD am Standort Luzern. 2017 erhielt das Unternehmen in der

Schweiz zum fünften Mal in Folge die Zertifizierung «Top Employer»

und zum zweiten Mal die Auszeichnung «Top Employer Europe».



Mehr unter: www.msd.ch



© 2017 MSD Merck Sharp & Dohme AG, Werftestrasse 4, 6005 Luzern.

Alle Rechte vorbehalten.



