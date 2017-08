Der Seitenwechsel einer Grünen zur CDU hat den Terminplan in Niedersachsen durcheinandergebracht. Die Parteien starten verfrüht in den Wahlkampf. Wegen der Regierungskrise gibt es wohl eine Koalitionsoption weniger.

Nach dem turbulenten Mehrheitswechsel im Landtag in Hannover schwinden die Chancen auf eine schwarz-grüne Koalition in Niedersachsen nach der Landtagswahl. Die Grünen sehen diese Option wegen des Wechsels ihrer ehemaligen Abgeordneten Elke Twesten zur CDU als wenig realistisch an. "Eine Zusammenarbeit mit der CDU ist in sehr, sehr weite Ferne gerückt", sagte die Landesvorsitzende Meta Janssen-Kucz am Mittwoch. Erste Priorität in Niedersachsen sei die Fortsetzung ...

Den vollständigen Artikel lesen ...